HABER

Dikkatsiz sürücü, şehir polis kamerasının bulunduğu direği yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:12 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yakalandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yakalandı. Otomobiliyle süratle ilerleyen sürücünün kent içi güvenlik kamerasına çarpıktan sonra trafiğe kapalı yola savrularak durduğu görüldü. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araçta bulunan sürücü D.G.’nin ise burnunun bile kanamadığı öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz 26 Kasım günü sabah saat 05.45 sıralarında Yılmaz Mahallesi Turgutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Turgutbey Caddesi’nden Edirne istikametine seyir halinde olan D.G. yönetimindeki 39 AAP 064 plakalı otomobille aşırı hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Turgutbey Caddesi’nin yayalaştırılmış bölgesinde bulunan polis kamerasının bulunduğu direğe çarptı. Otomobil, süratin de etkisiyle direği yıkıp, yaya bölgesine savruldu. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü D.G’nin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Öte yandan, kaza sonrası devre dışı kalan güvenlik kamerası direği onarılarak tekrar aynı yere konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

PARTNERMerve Özbey mutlu haberi verdi!Merve Özbey mutlu haberi verdi!
Malay öğrencilerden Güneydoğu Asya kültür şöleniMalay öğrencilerden Güneydoğu Asya kültür şöleni
TUKDES Genel Başkanı Bakal’dan e- alışveriş uyarısıTUKDES Genel Başkanı Bakal’dan e- alışveriş uyarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böylesi görülmedi! Telefonu gasp etme sebebi 'pes' dedirtti

Telefonu gasp etme sebebi 'pes' dedirtti

Mardin'de polis aracı ile işçi minibüsü çarpıştı: 2'si polis, 7 yaralı

Feci kaza! 2'si polis, 7 yaralı

Kars Sarıkamış’ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Şehit Güngör Dolunay’ın kutsal emaneti gözü yaşlı annesine teslim edildi

Gözyaşlarına boğuldu! Şehidin emaneti annesine teslim edildi

Maya ile Lara kardeşler 8 dil biliyor! Babası sırrını açıkladı

Maya ile Lara kardeşler 8 dil biliyor! Babası sırrını açıkladı

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.