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Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 00:30 | Son Güncelleme

Sivas’ta dikkatsiz bir sürücü trafiği birbirine kattı.Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Sivas’ın Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Sivas’ta dikkatsiz bir sürücü trafiği birbirine kattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Sivas’ın Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden gelip Erzincan istikametine gitmekte olan bir araç yoldan çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Devrilen direk ise yoldan geçmekte olan iki aracın üzerine düştü. Yüksek araçlar için yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Beklenen vinç gecikince direği polisler ve vatandaşlar beden gücü ile kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı
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