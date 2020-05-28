Dikkatsizliklerini az daha canlarıyla ödeyeceklerdi

Tramvay kazaları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyardı.

'CEP TELEFONU KULLANIMI VE YÜRÜRKEN MÜZİK DİNLEMEK DİKKAT DAĞITIYOR'

Yaya ve otomobillerin karıştığı tramvay kazalarının genelde dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini ifade eden SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Beler, “Kazaların önüne geçilmesi için en fazla yapılması gerek şey, dikkat etmemiz gerekiyor. Cep telefonunun sosyal hayata oldukça girmesinden ötürü kazalarda artış eğilimi var. Pandemi döneminde bu süreç biraz daha hızlanabilir. Çünkü pandemi sürecinde özel araç kullanımının arttığı gözlemleniyor. Bu beklenti sonucunda caddelerimize ve yollarımıza daha fazla araç yükü binecek. İnsanlar yaya olarak da sosyal mesafeye uyarak dolaşacaklar. Karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanılması, kulaklık ile müzik dinlenmesi tehlike arz ediyor. Riskli olan yerlerde cep telefonu ile fazla iştigal olunması daha çok hataya sebebiyet veriyor. Bu hataların sonucunda da bir anlık dalgınlıklar kazaya sebebiyet veriyor. Kazaların önüne geçilmesi için en önemli konu, dikkatin arttırılmasıdır” dedi.