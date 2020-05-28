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Dikkatsizliklerini az daha canlarıyla ödeyeceklerdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Samsun’da 36 kilometrelik güzergahta ulaşım hizmeti veren tramvaylar, özellikle kavşak, hemzemin geçit ve yaya geçitlerinde yaşanan kazalarla gündeme geliyor. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen tramvay kazaları saniye saniye kameralara yansıyor.

Tramvay kazaları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyardı.

'CEP TELEFONU KULLANIMI VE YÜRÜRKEN MÜZİK DİNLEMEK DİKKAT DAĞITIYOR'

Yaya ve otomobillerin karıştığı tramvay kazalarının genelde dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini ifade eden SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Beler, “Kazaların önüne geçilmesi için en fazla yapılması gerek şey, dikkat etmemiz gerekiyor. Cep telefonunun sosyal hayata oldukça girmesinden ötürü kazalarda artış eğilimi var. Pandemi döneminde bu süreç biraz daha hızlanabilir. Çünkü pandemi sürecinde özel araç kullanımının arttığı gözlemleniyor. Bu beklenti sonucunda caddelerimize ve yollarımıza daha fazla araç yükü binecek. İnsanlar yaya olarak da sosyal mesafeye uyarak dolaşacaklar. Karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanılması, kulaklık ile müzik dinlenmesi tehlike arz ediyor. Riskli olan yerlerde cep telefonu ile fazla iştigal olunması daha çok hataya sebebiyet veriyor. Bu hataların sonucunda da bir anlık dalgınlıklar kazaya sebebiyet veriyor. Kazaların önüne geçilmesi için en önemli konu, dikkatin arttırılmasıdır” dedi.

'TRAMVAYLAR, OTOMOBİLLERE GÖRE DAHA UZUN MESAFE VE SÜREDE DURABİLİRLER'

Tramvayların lastik tekerlekli araçlara göre daha uzun sürede durabildiğinin altını çizen Beler, “Yaya geçitleri, hemzemin geçitler, raylı sistem geçiş noktaları ve kavşaklarda vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle raylı sistemdeki araçlarımızın durma mesafeleri, normal otomobiller gibi lastik tekerlekli araçlar gibi değil. Tramvaylar daha uzun mesafede ve daha uzun sürede durabilirler. Tramvayların sürtünme katsayıları daha düşüktür. Bu sebeple bu noktalardan geçişlerde dikkatli olunması gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızın canları bizler için çok kıymetli. Bu konuda vatandaşlarımızın azami dikkat göstermesini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

Samsun’da tramvayların karıştığı kazalarda yaya ve sürücü hataları dikkat çekti. (İHA)

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