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  4. DİKO Başkanı Öner'den "Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin" uyarısı:

DİKO Başkanı Öner'den "Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin" uyarısı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

"Bazı art niyetli kişiler, kuyumculara düşük ayardan üretimi yapılan çeyrek altınları satmak istedi, bir süre önce bunlardan birini yakalayıp polise teslim ettik" - "Ayarı düşük altın daha sarımsı ve soluk renkte oluyor. Düşük ayar olduğu için serttir, kolay bükülmez. Oysa 22 ayar altın kolay bükülüyor" - "Her kuyumcunun sertifikası var. Altın alanlar, kuyumculardan garanti belgesi özelliği de taşıyan o sertifikaları alsın"

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Yunus Öner, çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il dışından gelen bazı art niyetli kişilerin, kuyumculara düşük ayardan üretimi yapılan çeyrek altınları satmak istediğini, bir süre önce bunlardan birini yakalayıp polise teslim ettiklerini anlattı.

Düşük ayarlı çeyrek altının organize bir şekilde üretilip piyasaya sürülmeye çalışıldığını vurgulayan Öner, "Çeyrek 22 ayar olması gerekirken bunu 18-19 ayar üretip, satıyorlar. Bu şekilde üretilen 18 ayar çeyrek altın ortalama 100-110 lira daha ucuza mal oluyor." dedi.

Ayarı düşük ürünlerin farklı illerde üretildiğine dikkati çeken Öner, şöyle konuştu:

"Bu altını üretmek bir, iki kişinin yapabileceği iş değil. Organize şekilde üretimi ve satışı yapılıyor. Bu düşük ayarlı altınları sektörde uzun yıllar çalışmış kişiler ancak yapabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilmesi pek mümkün değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu ürünleri piyasaya sürüyorlar. Genelde çeyrekte daha çok yapılıyor çünkü çeyrek, yarım ve tam altına oranla daha ucuz olduğu için daha çabuk satılıyor."

Başkan Öner, düşük ayar altın konusunda Oda olarak kuyumcuları bilgilendirdiklerini belirterek, "22 ayar altına oranla 18 ayar altının rengi daha açıktır. Ayarı düşük altın daha sarımsı ve soluk renkte oluyor. Düşük ayar olduğu için serttir, kolay bükülmez. Oysa 22 ayar altın kolay bükülüyor. Her kuyumcunun sertifikası var. Altın alanlar, kuyumculardan garanti belgesi özelliği de taşıyan o sertifikaları alsın." ifadelerini kullandı.

- Cezası caydırıcı olmalı

Bir süre önce kuyumcuya ayarı düşük 6 çeyrek altın satmak isteyen bir genci polise teslim ettiklerini aktaran Öner, şöyle devam etti:

"Polise çeyrek altınları yerde bulduğunu söyledi. Daha sonra adliyeye çıkarılan gencin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını öğrendik. Bu iş organize yapıldığı için zanlıların organize suç kapsamında cezalandırılmasını istiyoruz. Cezası caydırıcı olmayan suçlar tekrar işleniyor. Yakaladığımız zanlının 20 gün sonra başka bir kuyumcuya düşük ayarlı altın satmaya çalıştığını, kuyumcunun fark etmesi üzerine kaçtığını öğrendik."

- "İmitasyon takıyı düğünde bilerek takıyorlar"

Yunus Öner, son dönemde satışı artan altın görünümlü imitasyon takıların düğünlerde çiftlere de hediye edildiğini işaret ederek, kuyumcuların kendilerine getirilen takılar içinde imitasyon olanları tespit ettiği anda çiftlerin büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Bu yöndeki şikayetlerin son dönemde çoğalmaya başlandığını belirten Öner, "İmitasyon takıyı düğünde bilerek takıyorlar. Bunu düğünde takan, o anda yakalansa 'kuyumcudan aldık bizi kandırdılar.' diyeceklerdir. Oysa imitasyonun sahte olduğu rahatlıkla belirleniyor. Hiçbir kuyumcu imitasyonu altın diye satmaz." şeklinde konuştu.

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Diyarbakır kuyumcu Yunus Öner

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