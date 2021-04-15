'Diktatör-densiz' atışması İtalya basınında: 'Erdoğan bir hafta bekledi, Draghi geri adım atmadı'

İtalyan basını, Draghi'nin geçen Perşembe günkü basın toplantısında Erdoğan hakkında "diktatör" ifadesini kullanmasından bu yana Roma'nın sessiz kaldığına dikkat çekti. Gazetelerdeki kulis bilgilerine göre aradan geçen bir haftada İtalyan diplomasisi ilişkileri onarmak için çalışırken, Draghi geri adım atmaya ikna edilemedi.

Bugünkü İtalyan gazetelerinde, Erdoğan'ın Draghi'ye yanıtı ve İtalya tarafında bir haftadır yaşananların kulis bilgileri yer aldı. Erdoğan'ın dünkü sözleri İtalya'da yayımlanan gazetelerde "Erdoğan'dan saldırı: Draghi terbiyesiz" gibi başlıklarla geniş yer buldu.

İtalyan basını bir haftadır süren gerilimin diplomatik kanallarla yatıştırılmaya çalışıldığını ancak Draghi'nin "düzeltme yapması" önerisini reddettiğini yazdı.

BBC Türkçe , İtalya'da Başbakanlık Basın Ofisi'ne, İtalya basınındaki iddialar ve Erdoğan'ın yanıtıyla ilgili açıklama yapıp yapmayacağını sordu. İtalyan bir yetkili, basında çıkan haberlerle ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi.

La Stampa gazetesi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mario Draghi'ye özür olmasa bile düzeltme şansı vermek için bir hafta bekledi" diye yazdı. Gazeteye göre bu bir haftada "Draghi, İtalyan diplomasisini utandırarak sessiz kaldı" ve herhangi bir uzlaşma belirtisi görülmeyince Erdoğan'dan yanıt geldi.

La Repubblica gazetesi de İtalyan tarafının bir haftadır süren sessizliğine dikkat çekerek bunu şöyle açıkladı:

"Roma şimdilik sessiz kalmayı seçti. Bu 'yorum yok' çizgisiyle gerilimin azaltılması umuluyor."

Eski Ankara Büyükelçisi 'düzeltme' tavsiye etti

La Stampa gazetesinde yer alan kulis bilgilerine göre ayrıca, Başbakan Draghi'nin diplomasi danışmanlığını yapan İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, "diktatör" çıkışının hemen ardından devreye girdi. La Stampa "başbakanlık kaynaklarına" dayandırdığı haberinde şöyle yazdı:

"Mattiolo Başbakan'a, bu çıkışının 'ciddi sonuçlar" doğurabileceğini açıkladı. Türklerin ruhunu iyi tanıyan eski Ankara Büyükelçisi Mattiolo, 'Diktatör diye nitelenemez, bunu bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor' dedi, ancak bu tavsiyesi Draghi tarafından 'Hiçbir şeyi düzeltmem' sözleriyle anında reddedildi."