Diktatör Franco'nun kemikleri anıt mezardan çıkarılacak

MADRİD (AA) - İspanya Kongresi, 1975'te ölen diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin Madrid yakınlarındaki anıt mezarından çıkarılarak başka yere gömülmesini öngören tasarıyı kabul etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "İspanyolları bölen sembol" olarak tanımladığı Franco'nun anıt mezarına ilişkin tasarı kongrede görüşülerek oylandı.

Ailesinin izni olmamasına rağmen Franco'nun kemiklerinin anıt mezarından çıkarılmasını öngören düzenleme, 2'ye karşı 172 oyla kabul edilirken, muhafazakar Halk Partisinin (PP) yanı sıra merkez sağda yer alan Ciudadanos ile bazı bölgesel partiler 164 oyla çekimser kaldı.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) hükümeti her ne kadar yeterli sandalyeye sahip olmasa da diğer sol partiler ile Katalan ve Bask partilerinin desteği sayesinde tasarıyı geçirmeyi başardı.

- "Bugün demokrasimiz daha iyi durumda"

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, tasarı lehine yaptığı konuşmada, Franco'nun Valle de los Caidos'ta kurbanları ile aynı alanda gömülü olduğuna dikkat çekerek, "bu gaddar anormallik devam ettiği ve adalet sağlanmadığı sürece barışın da sağlanamayacağını" söyledi.