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Diktatör Franco'nun kemikleri anıt mezarından çıkarılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

Diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezarından çıkarılarak başka yere gömülmesine izin veren kararname, Bakanlar Kurulunda kabul edildi - İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo: - "Demokrasi ve Franco'nun anısına yapılan bir mezar birbiriyle bağdaşmıyor"

MADRİD (AA) - İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun kemikleri, ailesinin onayı olmadan anıt mezarından çıkarılacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "İspanyolları bölen sembol" olarak tanımladığı Franco'nun anıt mezarına ilişkin karar kabul edildi.

Sosyalist hükümet, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında 1975'te ölen Franco'nun kemiklerinin Madrid yakınlarındaki Valle de los Caidos anıt mezarından çıkarılmasını mümkün kılan kararnameyi kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kararname, diktatör Franco'nun kalıntılarının savaşın kurbanlarının yattığı yerden çıkarılmasına izin verecek." dedi.

- "Kurbanlar için saygısızlık"

Franco'nun mezarının, "Valle de los Caidos'da bulunmasının, oraya gömülü kurbanlar için saygısızlık olduğunu" kaydeden Calvo, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yapmayı istiyoruz çünkü ülkemizde tarihi hafıza açısından yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi karşılaştırmayı sevdiğimiz uluslararası alanda 40 yıldır böylesine bir durumu sürdüren tek bir demokrasi yok. Demokrasi ve Franco'nun anısına yapılan bir mezar birbiriyle bağdaşmıyor."

Başbakan Yardımcısı, ailenin, kalıntıların yeni yeri konusunda karar vermek için iki haftası olduğunu, aksi takdirde hükümetin bir yer seçeceğini söyledi.

- Parlamentoda kabul edilmesi bekleniyor

Ailenin onayı olmasa da kemiklerin çıkarılmasına imkan tanıyan düzenleme, parlamentoda kabul edildikten sonra uygulamaya konulabilecek.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) hükümetinin, her ne kadar yeterli sandalyeye sahip olmasa da diğer sol partiler ve Katalan ile Bask partilerin oylarıyla düzenlemeyi rahat şekilde geçirmesi bekleniyor.

Düzenlemeye oy vermeyecek karşı cephede ise muhafazakar Halk Partisi (PP) ile merkez sağdaki Ciudadanos yer alıyor.

- Katolik Kilisesi engel olmayacak

Ayrıca, El Pais gazetesine göre, mezar, alanda bulunan bazilikada gömülü olduğu için Katolik Kilisesi'yle sorun yaşanma ihtimali söz konusuydu ancak hükümet ve Katalok Kilisesi arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Madrid Başpiskoposu Carlos Osoro, Başbakan Sanchez'e karara itiraz etmeyecekleri güvencesini verdi.

- "Almanya ve İtalya'da hayal bile edilemez"

Haziran ayında hükümete gelen PSOE lideri Sanchez, "Böyle bir şey, geçmişinde faşist diktatörlükler yaşayan Almanya ve İtalya'da hayal bile edilemez." diyerek, diktatörün kemiklerinin anıt mezardan çıkarılacağını duyurmuştu.

- 33 bin kişinin de mezarı bulunuyor

Franco'ya bağlı milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında 1936'dan 1939'a kadar yaşanan İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 bin kişinin de gömülü olduğu Valle de los Caidos, başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.

İspanya'nın kültürel mirasları listesinde yer alan ve içinde büyük bir kilisenin bulunduğu Valle de los Caidos'ta hala Franco için anma törenleri düzenleniyor.

Franco'nun 1939'da iç savaşın bitiminden öldüğü 1975'e kadar süren iktidarında 114 bin kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. İç savaş sırasında ise en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Francisco Franco İspanya Valle de los Caidos

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