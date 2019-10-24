Diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diktatör Francisco Franco'nun tabutunun 44 yıl sonra anıt mezardan çıkarılmasıyla ilgili "Ahlaki açıdan utanç duyulan bir durum bugün sona ermiştir." dedi.

Başbakan Sanchez, diktatör Franco'nun kalıntılarının Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkarılmasıyla ilgili basına açıklama yaptı.

Kamusal alanda bir diktatörün mezarının olmasının İspanya gibi demokratik bir ülkede ahlaki açıdan utanç verici olduğunu kaydeden Sanchez, Şehitler Vadisi'nin bugünden itibaren sadece diktatörlük rejiminin mağdurlarının anılacağı bir yer olacağını söyledi.

Sanchez, "Demokrasimiz sadece bizim değil dünyanın gözleri önünde de prestij kazanıyor." ifadesini kullandı.

"Günümüz İspanyasının, Franco rejiminin mağdurlarına bir borcu vardır ve er ya da geç bu borç kapanacaktır." diyen Sanchez, iç savaş ve diktatörlük rejimi sırasında öldürülen ve Şehitler Vadisi'nde gömülü olan 33 bin kadar kimliği belirsiz İspanyol vatandaşının da buradan çıkarılıp, ailelerine teslim edileceğini dile getirdi.