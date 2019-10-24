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Diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: - "Ahlaki açıdan utanç duyulan bir durum bugün sona ermiştir"

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diktatör Francisco Franco'nun tabutunun 44 yıl sonra anıt mezardan çıkarılmasıyla ilgili "Ahlaki açıdan utanç duyulan bir durum bugün sona ermiştir." dedi.

Başbakan Sanchez, diktatör Franco'nun kalıntılarının Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkarılmasıyla ilgili basına açıklama yaptı.

Kamusal alanda bir diktatörün mezarının olmasının İspanya gibi demokratik bir ülkede ahlaki açıdan utanç verici olduğunu kaydeden Sanchez, Şehitler Vadisi'nin bugünden itibaren sadece diktatörlük rejiminin mağdurlarının anılacağı bir yer olacağını söyledi.

Sanchez, "Demokrasimiz sadece bizim değil dünyanın gözleri önünde de prestij kazanıyor." ifadesini kullandı.

"Günümüz İspanyasının, Franco rejiminin mağdurlarına bir borcu vardır ve er ya da geç bu borç kapanacaktır." diyen Sanchez, iç savaş ve diktatörlük rejimi sırasında öldürülen ve Şehitler Vadisi'nde gömülü olan 33 bin kadar kimliği belirsiz İspanyol vatandaşının da buradan çıkarılıp, ailelerine teslim edileceğini dile getirdi.

Diğer yandan İspanya'nın diktatör Franco rejimiyle ilk defa yüzleşmesini sağlayan, 2007 yılında çıkarılan Tarihi Bellek yasasının mimarı ve dönemin Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da diktatör Franco'nun tabutunun anıt mezardan çıkarılmasını "Demokrasimiz için anlamı büyük, bugün daha mükemmel bir demokrasimiz var." diye değerlendirdi.

Dedesi ve dedesinin babası, diktatör Franco'nun askerleri tarafından öldürülen eski başbakan Zapatero, Tarihi Bellek yasasının uygulanmasıyla "İspanya demokrasisinin ortak değerlerinin ve birlikte yaşamın çok daha güçlü şekilde konunacağını" söyledi.

Sağ görüşlü partiler ise 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde eski diktatörün mezar yerini değiştirme kararı aldığı için Başbakan Sanchez'i "seçim propagandası yapmakla" suçladı.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, Kraliyet Ailesi'nin diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmaması dikkati çekti.

İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin 16 ay süren mücadelesi sonrasında, diktatör Francisco Franco'nun 44 yıldır Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezarda olan kalıntıları aile mezarlığına taşındı.

İspanya'yı 1936-1975 yıllarında yöneten diktatör Franco'nun izlerini silmek için sosyalist hükümetin attığı siyasi ve hukuki adımlar sonrasında, eski diktatörün kalıntılarının olduğu tabut Şehitler Vadisi'nden çıkarıldı.

Resmi bir tören olmadan ve sadece diktatör Franco'nun aile üyelerince taşınan tabut, Şehitler Vadisi'nden helikopterle Madrid'in El Pardo ilçesinde bulunan ve diktatörün eşinin gömülü olduğu Mingorrubio Mezarlığı'na getirildi.

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