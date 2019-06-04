Diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi kararına durdurma

MADRİD (AA) - İspanya'da Yüksek Mahkeme, 10 Haziran'da diktatör Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılıp başka mezarlığa taşınmasına ilişkin hükümetin aldığı kararı geçici olarak durdurdu.

Sosyalist azınlık hükümetinin, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılarak başka yere taşınması için yaklaşık 10 aydır yürüttüğü mücadele bir kez daha mahkeme engeline takıldı.

Diktatör Franco'nun ailesinin onayını almayı bir türlü başaramayan hükümet, nisanda kendi inisiyatifiyle aldığı kararla, Valle de los Caidos'da (Şehitler Vadisi) bazilikanın içindeki anıt mezarda olan diktatör Franco'nun kalıntılarının 10 Haziran'da çıkarılıp, Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio mezarlığında, eşi Carmen Polo'nun da gömülü olduğu aile mezarlığına taşınacağını duyurmuştu.

Hükümetin bu kararına ilişkin diktatör Franco'nun ailesinin yaptığı itirazı görüşen Yüksek Mahkeme ise mezar değişikliğine 6 gün kala geçici durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Geçici durdurma kararının gerekçelerine ilişkin detay vermekten kaçınan mahkeme, taraflar arasında olası bir yasal anlaşmazlıkta devletin ve anayasal kurumların zarar görebileceğine işaret etti.