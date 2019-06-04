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Diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi kararına durdurma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 18:56 | Son Güncelleme

Diktatör Franco'nun kalıntılarının 10 Haziran Pazartesi günü anıt mezardan çıkarılıp başka mezarlığa taşınmasıyla ilgili hükümetin aldığı karar, mahkeme tarafından geçici olarak durduruldu

MADRİD (AA) - İspanya'da Yüksek Mahkeme, 10 Haziran'da diktatör Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılıp başka mezarlığa taşınmasına ilişkin hükümetin aldığı kararı geçici olarak durdurdu.

Sosyalist azınlık hükümetinin, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılarak başka yere taşınması için yaklaşık 10 aydır yürüttüğü mücadele bir kez daha mahkeme engeline takıldı.

Diktatör Franco'nun ailesinin onayını almayı bir türlü başaramayan hükümet, nisanda kendi inisiyatifiyle aldığı kararla, Valle de los Caidos'da (Şehitler Vadisi) bazilikanın içindeki anıt mezarda olan diktatör Franco'nun kalıntılarının 10 Haziran'da çıkarılıp, Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio mezarlığında, eşi Carmen Polo'nun da gömülü olduğu aile mezarlığına taşınacağını duyurmuştu.

Hükümetin bu kararına ilişkin diktatör Franco'nun ailesinin yaptığı itirazı görüşen Yüksek Mahkeme ise mezar değişikliğine 6 gün kala geçici durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Geçici durdurma kararının gerekçelerine ilişkin detay vermekten kaçınan mahkeme, taraflar arasında olası bir yasal anlaşmazlıkta devletin ve anayasal kurumların zarar görebileceğine işaret etti.

Madrid'deki 3 numaralı İdari Mahkeme de geçen şubat ayında "güvenliğin sağlanamadığı" gerekçesiyle diktatör Franco'nun mezar yeri değişikliğine geçici durdurma kararı vermişti.

İspanya'da Haziran 2018'de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 24 Ağustos'ta diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.

İspanyol meclisinde de onaylanan kararname sonrası hükümet yetkilileri, ilk aralık sonunda daha sonra da ocak ayı sonunda diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak bunu sonuçlandıramamıştı.

İspanya'da 28 Nisan'daki erken genel seçimleri kazanan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE), temmuz ayında yeni hükümeti kurması ve sonrasında diktatör Franco'nun mezar yerinin değişikliğine ilişkin yeni adımlar atması bekleniyor.

İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'da (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilikada diktatör Franco'nun yanı sıra faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarı ile İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılarak ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

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