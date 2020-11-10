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Diktiği zeytin ağaçlarının beş kez söküldüğünü iddia eden şahıs baz istasyonuna çıkıp eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

Antalya’da bir araziye beş kere zeytin ağacı diktiğini ancak fidanların çevredeki bazı kişilerce söküldüğünü iddia eden Hasan Ayan, ağaçlarının yeniden dikilmesi için baz istasyonunun direğine çıktı.

Antalya’da bir araziye beş kere zeytin ağacı diktiğini ancak fidanların çevredeki bazı kişilerce söküldüğünü iddia eden Hasan Ayan, ağaçlarının yeniden dikilmesi için baz istasyonunun direğine çıktı. Polisin ve çevredekilerin ikna etmek istediği Ayan, yaklaşık 2.5 saat süren ikna çabalarının ardından direkten indi.
Olay, Gazipaşa ilçesine bağlı Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı’ndaki PTT şubesinin arka bahçesinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Kahyalar Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Ayan, hazineye ait araziye zeytin fidanı dikerek burayı şehitler ormanı yapmak istediğini ancak diktiği fidanların çevredeki bazı kişilerce beş kere söküldüğünü iddia etti. Fidanlarının sökülmesine kızan Ayan, PTT şubesi arkasında bulunan baz istasyonuna çıkarak bağırmaya başladı. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye geldi. Meraklı bakışların giderek arttığını gören Ayan, yaptığı tüm müracaatlara rağmen yetkililerin duruma müdahale etmediğini öne sürerek, ağaçlarının ve yaptığı şehitler ormanı tabelasının yerine dikilmesini istedi.
Polisin direkten inmesi için ikna edemediği Ayan’ı ikna etmesi için karısı olay yerine getirildi. İki çocuğuyla birlikte eşine yalvaran kadın, “Hasan in evimize gidelim. Çocuklarımızı babasız bırakma. Sensiz ben çocuklarımızı büyütemem” diyerek eşini indirmeye çalıştı. Kendisini ikna etmeye çalışan eşine ve polis ekiplerine inmeyeceğini belirten Ayan, “Ne inerim, ne de atlarım” diye cevap verdi. Ayan’ın eşi olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.
Yaklaşık 2.5 saat süren ikna çabalarının ardından ikna edilen Ayan, direkten indi. Ayan ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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