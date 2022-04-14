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  4. Dil altı kanseri, 25 yaşında hayattan kopardı! Yürüyemez hale gelmişti

Dil altı kanseri, 25 yaşında hayattan kopardı! Yürüyemez hale gelmişti

14.04.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de dil altı kanseriyle bir süredir mücadele eden Hüseyin Kırıkkale hayatını kaybetti. Dilinin büyük bir bölümü kesilen Kırıkkale, yemek yiyemiyor, konuşamıyor ve ağrılarından dolayı yürüyemiyordu. Acı dolu günler geçiren 25 yaşındaki genç, Kadirli ilçesine bağlı köyünde toprağa verildi.

Dil altı kanseri, 25 yaşında hayattan kopardı! Yürüyemez hale gelmişti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde yaşayan Hüseyin Kırıkkale’nin 2 yıl önce dilinde küçük bir yara çıktı. Yara hızla büyüyünce Hüseyin Kırıkkale’ye gittiği hastanede dil altı kanseri teşhisi konuldu.

DİLİNİN BÜYÜK KISMI KESİLDİ

Tedavisi süren gencin dilinin ve çenesinin bir bölümü kesilmek zorunda kaldı. Bu şekilde hayatına devam etmeye çalışan Hüseyin Kırıkkale yemek yiyemiyor, konuşamıyor ve ağrılarından dolayı yürüyemiyordu. Günlerini acı içinde geçiren Hüseyin Kırıkkale, hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç Koçlu Köyü'nde toprağa verildi.

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(İHA)

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Osmaniye
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