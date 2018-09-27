Dil Bayramı onur ödülleri sahiplerine verildi

İSTANBUL, (DHA)- Türk Dili Kurultayı'nın 86. yıl dönümü, Dil Derneği ile Çankaya Belediyesi'nin birlikte hazırladığı törenle dün kutlandı.
“Erdemin Başı Dil” başlığıyla kutlanan Dil Bayramı töreninin açılış konuşmasını yapan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Dil devrimi, bir bütün olan Türk devriminin dile yansımasıdır, herkesin Mustafa Kemalce düşünmesi gerekir” sözlerini hatırlatarak “Mustafa Kemalce düşünme”nin altını çizdi.
Törende 86. Dil Bayramı Onur Ödülleri’ne değer görülen İnci Aral, Prof. Dr. Semih Baskan, Prof. Dr. Ali Demir, Adnan Gerger, Mehmet Kurukahveci, Hüseyin Ersöz, Demet Kayıran, Yaşar Çatak ve Sinan Meydan’a da ödülleri takdim edildi.
Ödülünü alan yazar İnci Aral, ilk öyküsünün 1977 yılında Türk Dili Dergisi’nde yayımlandığını ve yıllar sonra aynı çatı altında bu ödülü almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.
Tören Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarının "Türkçe Dinliyoruz!" başlıklı dinletisinin ardından son buldu.
(FOTOĞRAF)
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...
Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor
Trump ve Poroşenko Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda pişti oldu
Kutsal kaya önünde çıplak fotoğrafa gözaltı
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...
Zabıtaya tokat pahalıya patladı
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum