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Dil Bayramı onur ödülleri sahiplerine verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

Türk Dili Kurultayı'nın 86.

Dil Bayramı onur ödülleri sahiplerine verildi

İSTANBUL, (DHA)- Türk Dili Kurultayı'nın 86. yıl dönümü, Dil Derneği ile Çankaya Belediyesi'nin birlikte hazırladığı törenle dün kutlandı.

“Erdemin Başı Dil” başlığıyla kutlanan Dil Bayramı töreninin açılış konuşmasını yapan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Dil devrimi, bir bütün olan Türk devriminin dile yansımasıdır, herkesin Mustafa Kemalce düşünmesi gerekir” sözlerini hatırlatarak “Mustafa Kemalce düşünme”nin altını çizdi.
Törende 86. Dil Bayramı Onur Ödülleri’ne değer görülen İnci Aral, Prof. Dr. Semih Baskan, Prof. Dr. Ali Demir, Adnan Gerger, Mehmet Kurukahveci, Hüseyin Ersöz, Demet Kayıran, Yaşar Çatak ve Sinan Meydan’a da ödülleri takdim edildi.
Ödülünü alan yazar İnci Aral, ilk öyküsünün 1977 yılında Türk Dili Dergisi’nde yayımlandığını ve yıllar sonra aynı çatı altında bu ödülü almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Tören Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarının "Türkçe Dinliyoruz!" başlıklı dinletisinin ardından son buldu.

(FOTOĞRAF)

Dil Bayramı onur ödülleri sahiplerine verildiDil Bayramı onur ödülleri sahiplerine verildi

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