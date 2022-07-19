DİL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022! YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? Dil bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

Dil bölümleri taban puanları, ÖSYM'nin internet adresinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çok sayıda aday, dil puan türü ile öğrenci alan lisans programlarını araştırıyor. Peki YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri?Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dil Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları...
|Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Çeviribilimi - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık - (Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|İngiliz Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|İngilizce Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Dilbilimi - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Fransız Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - (Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Arapça Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Çince Mütercim ve Tercümanlık - (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Rusça Mütercim ve Tercümanlık - (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|İngiliz Dilbilimi - (Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Rus Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
Dil bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum