DİL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022! YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? Dil bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

Dil bölümleri taban puanları, ÖSYM'nin internet adresinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çok sayıda aday, dil puan türü ile öğrenci alan lisans programlarını araştırıyor. Peki YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri?Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dil Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları...

DİL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022

Dil bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.



