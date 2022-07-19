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  4. DİL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022! YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? Dil Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!

DİL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022! YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? Dil Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!

19.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bölümleri taban puanları, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladıklarını duyurdu. Peki YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? İşte Dil Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları...

DİL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022! YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? Dil Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!

Dil bölümleri taban puanları, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çok sayıda aday, dil puan türü ile öğrenci alan lisans programlarını araştırıyor. Peki YDT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri?Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dil Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları...

DİL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022

Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Çeviribilimi - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Arapça Mütercim ve Tercümanlık - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İngiliz Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İngilizce Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Dilbilimi - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Fransız Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Arapça Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Çince Mütercim ve Tercümanlık - (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Rusça Mütercim ve Tercümanlık - (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
İngiliz Dilbilimi - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Rus Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK

Dil bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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