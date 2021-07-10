'Dil Engeli' Güneydoğu'da Aşılama Oranını Olumsuz Etkiliyor

Türkiye’de Corona virüsüne karşı aşılama programı hız kazandı ancak Güneydoğu’da aşılama ülkenin kalan bölgelerine kıyasla geride kalıyor. Bazılarına göre bunun nedeni, Sağlık Bakanlığı’nın halkı aşı olmaya teşvik eden mesajlarında Kürtçe'ye yer vermiyor olması.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin genelinde olduğu gibi Mardin’de randevusuz Corona virüsü aşısı olunabileceği ilanlarına rastlamak mümkün. Ancak yüzde 30 aşılama oranıyla Mardin hala aşılamada ülke ortalamasının oldukça altında.

Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Volkan Binbaş’a göre, bölge halkının sağlık hizmetlerine olan güvensizliği sağlıkçılar açısından endişe yaratıyor.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Binbaş, eğitim alanında anadilin kullanılmamasının yarattığı sorunların sağlık alanında da gözlemlendiğini hatırlatıyor ve bu durumun, kişilerin “devlete karşı yaklaşımlarını ve devletin sunduğu hizmetlere tepkilerini” şekillendirdiğini savunuyor.

Binbaş ayrıca bölgede özellikle ileri yaştakilerin az Türkçe bildiğini ancak Sağlık Bakanlığı’nın bazı hizmetleri Türkçe’nin yanı sıra İngilizce sunmasına rağmen Kürtçe’ye yer verilmediğinin altını çiziyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeler arasındaki aşılama oranı açığını kapatma vaadinde bulundu.

Bölgede belediye hizmetlerini Kürtçe sunan HDP belediye başkanları, teröre destek suçlamasıyla görevden alındı ve iktidar tarafından bu belediyelere kayyum atandı.

Kürtçe eğitim talebiyle düzenlenen protestolar güvenlik güçlerince engelleniyor. Ancak pandemi süreci, sağlık alanını da etkileyen dil engelinin aşılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

HDP Milletvekili Necdet İpekyüz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada birçok ülkede, sağlıkla ilgili duyuruların farklı dillerde yapıldığına dikkati çekti ve bunun tek bir kişinin bile sağlık riski altına girmesini engellemeyi amaçladığını söyledi. İpekyüz, “Türkiye’deki 20 milyondan fazla Kürt’ten söz ediyoruz” diye konuştu.

Benzer adımlar atan Türk Tabip Odası yetkilileri, bölgede aşılama oranını arttırmanın yolunun devlete karşı kuşkuların giderilmesi olduğu görüşünde.

Dr. Binbaş, aşı olmaya yönelik endişelerin yanı sıra bölge halkının Corona virüsü salgınının yarattığı riskle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığını da belirtiyor.

