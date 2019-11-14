Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı

Amerika Diyanet Merkezi'ne ve buluşmada emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin, akrabalarınızın, dostlarınızın, tüm sevdiklerinizin selamlarını iletmek istiyorum. Bu vesileyle buradan Amerika'nın dört bir yanındaki vatandaşlarıma ve kardeşlerime en derin sevgi ve saygılarımı özellike ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimizi, iş adamlarımızı, ülkesi için çalışan kamu görevlilerimizi, milletimizin alicenaplığını bu topraklara taşıyan sivil toplum kuruluşlarımızı özellikle selamlıyorum. Ülkesini ve milletini sırtından hançerleyen hainlere inat, Türk milletini burada gururla temsil eden her bir kardeşime saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Nisan 2016'da açılışını heyecan ve coşkuyla yaptıkları Amerika Diyanet Merkezi'nin gerçek anlamda bir merkeze dönüştüğünü gördüklerini belirterek, bunun ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Merkezin kısa sürede sadece Türklerin değil, ABD'deki tüm Müslümanların iftihar kaynağı haline geldiğine işaret eden Erdoğan, "İslamı terörle özdeşleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde bu merkez İslam medeniyetinin din, kültür, tarih ve medeniyet anlayışının sembollerinden biri oldu. Medeniyetimizin sanat, estetik, zerafet ve nezaketini yansıtan bu güzel mekanın vatandaşlarımız, soydaşlarımız ile diğer kardeşlerimize sağladığı hizmetlerden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezde Türkçe, tarih, kültür, temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim dersi alan çocuklar ile ailelerinin de aralarında bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Ülkemizden binlerce kilometre ötede böyle bir ihtiyacı giderdiğimiz için sevinçliyiz. Yavrularımızın İstiklal Marşımızı bu şekilde okumaları bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Arzumuz ve temennimiz, Müslümanlara yakışan bu tür merkezlerin Amerika'nın her köşesinde yaygınlaşmasıdır." dedi.