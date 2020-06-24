Dil Yarası : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Hücrelerin görevlerini yerine getirmek adına ihtiyaç duydukları enerjinin büyük bir çoğunluğu dışarıdan alınan besinlerin sindirilmesiyle karşılanır. Bu açıdan sindirim sistemi vücudun hayati fonksiyonlarının gerçekleşebilmesi adına oldukça önemlidir. Bu sistemin içerisinde görevli ana organlarla birlikte sindirime yardımcı olan elemanlardan bir tanesi de dildir. Dil, sindirim sisteminde oynadığı rolün yanı sıra kendimizi ifade ederken çıkardığımız seslerin yansımasını sağlar. Dilde zaman zaman meydana gelen hasarların başta sindirim sistemi olmak üzere vücuda birçok konuda olumsuz etkileri vardır. Bu hasarların en sık görüleni ise dil yarasıdır. Pek çok sebebe bağlı olarak oluşan bu yaraların oluşum sebeplerine göre uygulanacak tedavi yöntemleri de farklılık gösterir. Dil Yarası Neden Olur? 1. Fissürlü dil hastalığı Bir gelişim anomali olan bu hastalık dilin üzerinde bulunan sinirlerin ve almaçların zarar görmesine neden olarak dilde oluklu bir görüntü oluşturur. Bu problemin ilk etapta anlaşılması her ne kadar zor olsa da, yani hiçbir şekilde rahatsızlık verici bir durum teşkil etmese de bakteriyel bir hastalık olduğunun bilinmesinde fayda var. Bu durumun bakteriyel bir soruna dayandığının dilde çıkan kabarcıklar sonucu teyit edilmesi mümkündür ve mutlaka önlem alınması gerekir. Çünkü bakteriler zaman içerisinde dişlerinde ve ağız içerisindeki dokularına da olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.

2. Gastrit Gastrit bir mide rahatsızlığıdır ve genel anlamıyla mide iltihabı olarak tanımlanır. Midenin kapakçığı geriye doğru yapılan her hareket sonrası açılır ve burada bulunan kaslar gevşer. Bu yüzden mide öz suyu yemek borusundan ağız içine ulaşarak ağız içerisinde yaraların oluşmasına neden olur. Asidik bir yapıya sahip olan mide öz suyu dil üzerindeki dokuları yakarak yaraların oluşmasına uygun zemini hazırlar. Gastrit Hastalığı Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin: Gastrit Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi 3. Bağırsak hastalıkları Vücudun tüm sistemleri birbirleriyle bağlantılı ve uyumlu bir şekilde çalışır. Bu uyum neticesinde herhangi bir organda meydana gelen olumsuzluk vücudun diğer fonksiyonlarına da yansır. Bağırsak hastalığı olarak bilinen çölyak ve bazı sindirim sistemi hastalıkları kimi zaman ağızda hassasiyet oluşturarak dilin üzerinde yaraların ortaya çıkmasına neden olabilir. 4. Diş hastalıkları Dişler, dil ile birlikte sindirimin başlangıç aşamasında görev alırlar ve fiziksel sindirimin gerçekleşebilmesi için önem arz ederler. Çeşitli sebeplerden ötürü çürümeye yüz tutan dişler ve diş etlerinde gelişen iltihaplanmalardan dil de olumsuz etkilenir ve dilin üzerinde yaralar oluşur. İltihap ve çürüklere sağlıksız beslenme ürünleri ya da bazı ilaçların eşlik etmesi bu durumu tetikler.

5. Behçet hastalığı Bağışıklık sistemini hedef alan behçet hastalığına sebep olan bakteriler zamanla vücudun gözle görülür alanlarında yaralar oluşmasına neden olur. Bu yaraların en sık görüldüğü alanlardan biri de dildir. Behçet hastalığı sebebiyle dilde meydana gelecek yaralar kimi zaman daha geniş alanlara yayılarak hem konuşmada zorluk çekilmesine hem de sindirim sisteminde yaşanacak olumsuzluklara sebebiyet verir. 6. Şeker hastalığı Çağımızın en çok rastlanan hastalıkları arasında yer alan diyabet üzerine yapılan araştırmalar gün geçtikte genişlemekte. Bu araştırmalardan elde edilen bir sonuç ise diyabetin tüm vücudu etkileyen bir hastalık olduğu. Diyabet hastalığı, tüm hücrelerin ve tabii dolayısıyla hücrelerin oluşturduğu dokuların beslenmesine engel olur. Hücrelerin ihtiyacı olan besinlere ulaşamaması sonucunda da kimi zaman vücudun çeşitli bölgelerinde yaralar ortaya çıkar. 7. Kansızlık Gün geçtikte gıdaların besin değerlerinin düşmesiyle beraber vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallere ulaşılması güçleşiyor. Bu durum ise en çok kansızlık hastalığını tetikliyor. Demir eksikliğinin neden olduğu kansızlık bir süre sonra hücrelerin verimli çalışamamasına neden olur. Sonrasında da buna bağlı belirtiler görülür. Dilde ve vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan yaralar bu belirtiler arasında en sık rastlanan problemdir.

Kansızlık Hakkında Daha Detaylı Bilgiler İçin: Kansızlık Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi 8. Hormonal değişiklikler Özellikle kadınların adet dönemlerinde ya da gebelik süreçlerinde hormonlarında meydana gelen bozulmalar vücutta gözle görülür şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu şikayetler arasında dilde çıkan yaralar ve diş eti yaraları da vardır. Dönemsel olarak görülen bu yaralar hormon dengesinin yerine oturmasıyla birlikte ortadan kalkar. 9. Stres Stresin sadece psikoloji etkilemediği, aynı zamanda fiziksel birçok probleme neden olduğu yağılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgularla birlikte kanıtlanmış durumda. Stresin yoğun olduğu dönemlerde bedende bazı değişimler meydana gelir. Strese bağlı olarak görülen sivilceler ya da iştahsızlık gibi durumların yanı sıra dil üzerinde meydana gelen yaralar da stresten kaynaklanabilir. Aynı zamanda uykusuzluk, yorgunluk gibi durumların sonucunda da aynı belirtilerin yaşanması mümkün. Dil Yarası İçin Hangi Doktora Gidilir? Bunun için öncelikle genel bir sağlık testi yapılması ve sonrasında hastanın ilgili alana yönlendirilmesi gerekiyor. Ancak dil yaralarında genel olarak yardımına ihtiyaç duyulan ilk bölüm dahiliyedir.

Dil Yarası Nasıl Geçer? 1. Vitaminler Eğer dilinizde oluşan yaralar vitamin eksikliğine bağlıysa, en kısa sürede bir vitamin testine tabi tutulmalısınız. Test sonucunda elde edilen bulgular sonucu eksik olduğuna kanaat getiren vitaminlere yönelik bir takviye programı oluşturulmalı. 2. Kremler Vitamin takviyeleriyle sonuç alınamaması halinde dil yaraları için eczanelerde bulunan capcaicin kremlerinin yardımına başvurabilirsiniz. Bu kremleri düzenli olarak ve tabii ki doktor onayıyla birlikte kullandığınızda kısa süre içerisinde iyileşme görebilirsiniz. Dilde Beyaz Yara Nasıl Geçer? Dilde oluşan beyaz yara genelde aft adı verilen dil yarasıdır. Bu çeşit bir dil yarasının tedavisi için öncelikle bağışıklık sisteminin olabildiğince kuvvetlendirilmesi gerekir. Bunu da doğal yollarla yapmak en doğrusudur. Oluşturacağınız düzenli ve sağlıklı bir beslenme programıyla daha dinç bir vücuda sahip olabilir, bu gibi problemlerle karşı karşıya kalmanın önüne geçebilirsiniz. Dil Yarasına Evde Ne İyi Gelir? Dil yaraları için evde uygulanabilecek bazı tedavi yöntemleri de mevcuttur. Ancak bu tedavi yöntemlerini yine uzman bir doktora danıştıktan sonra uygulamalısınız.