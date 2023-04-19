Dilan Çiçek Deniz dekolteli poz verdi! Mert Yazıcıoğlu kayıtsız kalamadı

En son Kusursuz Kiracı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu’yla beraber. Sevgilisiyle ilk tatiline çıkan Dilan Çiçek Deniz dekolteli pozlarını paylaştı.
Bayram tatilini fırsat bilen ve sevgilisiyle Maldivler’e giden Deniz fotoğraflarına “Anılar yaratıyorum” notunu düştü. Ünlü ismin fotoğraflarına Mert Yazıcıoğlu kalp emojisi koyarak yorum yaptı.
28 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına adeta beğeni yağdı. En son Aşk 101 dizisinde rol alan Yazıcıoğlu'da tatilden fotoğrafını paylaştı.