MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çiçek Deniz dekolteli poz verdi! Mert Yazıcıoğlu kayıtsız kalamadı

Dilan Çiçek Deniz dekolteli poz verdi! Mert Yazıcıoğlu kayıtsız kalamadı

19.04.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Yazıcıoğlu ile bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle beraber tatile gitti. Maldivler tatilinden dekolteli pozlarını paylaşan Deniz’in fotoğraflarına yorum yapanlar arasında Mert Yazıcıoğlu da yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz dekolteli poz verdi! Mert Yazıcıoğlu kayıtsız kalamadı

En son Kusursuz Kiracı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu’yla beraber. Sevgilisiyle ilk tatiline çıkan Dilan Çiçek Deniz dekolteli pozlarını paylaştı.

dilan

Bayram tatilini fırsat bilen ve sevgilisiyle Maldivler’e giden Deniz fotoğraflarına “Anılar yaratıyorum” notunu düştü. Ünlü ismin fotoğraflarına Mert Yazıcıoğlu kalp emojisi koyarak yorum yaptı.

dilan-çiçek-deniz

28 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına adeta beğeni yağdı. En son Aşk 101 dizisinde rol alan Yazıcıoğlu'da tatilden fotoğrafını paylaştı.

mert

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazal Kaya'ya büyük şok! 2 yıl 4 ay hapis istemi... Hazal Kaya'ya büyük şok! 2 yıl 4 ay hapis istemi...
Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız ettiEsra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti
Küvette üstsüz poz vermişti! Dekoltesiyle adeta büyülediKüvette üstsüz poz vermişti! Dekoltesiyle adeta büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu dekolte sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak

YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak

İstanbul'da şaşırtan hava olayı! 'Allah'ım sen bizi affeyle'

İstanbul'da şaşırtan hava olayı! 'Allah'ım sen bizi affeyle'

İlginizi Çekebilir

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.