Dilan Çiçek Deniz'den yalnızlık paylaşımı

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, koronavirüsü nedeniyle eve kapanmak zorunda kalınca kitaplarla daha fazla haşır neşir olmaya başladı. 25 yaşındaki oyuncu, karantinada geçen günlerini şu sözlerle anlattı:

“46'ncı günüm bugün. Evde birkaç bitki ve bağırsaklarımdaki birkaç milyar bakteri dışında herhangi bir canlı yok. Artık kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var. Bir de ev kör noktada sanırım. Güneş ışığı teğet geçiyor. Ayçiçekleri, güneşi göremedikleri zaman birbirlerine bakıyormuş ya ben de kendimi başıboş bir ayçiçeği gibi hissediyorum.”

