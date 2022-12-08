Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Kal filmindeki sevişme sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, filmdeki partneri Burak Deniz'le samimi pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi dikkat çekti.
Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.
Kısa sürede 100 bine yakın beğeni alan pozları Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan da beğendi.
Dilan Çiçek Deniz, GQ Men Of The Year Ödül Töreni'nde giydiği transparan elbisesiyle de çok konuşulmuştu.
İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson'dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz, kendisini işine verdi. İddiaya göre ikilinin ayrılığının nedeni, Dilan Çiçek Deniz'in Burak Deniz'le yer aldığı sevişme sahneleriydi.
Thor Saevarsson'un Dilan Çiçek Deniz'e söylediği 'Kasıklarımın yangısı, belimin ateşi' iltifatı, sosyal medyada gündem olmuştu.