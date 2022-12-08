MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

08.12.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur stiliyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, dün akşam hayvan severler tarafından düzenlenen etkinlikte yine çok iddialıydı. Derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Dilan Çiçek Deniz, ateşli sahneleriyle çok konuşulan yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le sarmaş dolaş poz verdi.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Kal filmindeki sevişme sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, filmdeki partneri Burak Deniz'le samimi pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Kısa sürede 100 bine yakın beğeni alan pozları Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan da beğendi.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Dilan Çiçek Deniz, GQ Men Of The Year Ödül Töreni'nde giydiği transparan elbisesiyle de çok konuşulmuştu.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson'dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz, kendisini işine verdi. İddiaya göre ikilinin ayrılığının nedeni, Dilan Çiçek Deniz'in Burak Deniz'le yer aldığı sevişme sahneleriydi.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Thor Saevarsson'un Dilan Çiçek Deniz'e söylediği 'Kasıklarımın yangısı, belimin ateşi' iltifatı, sosyal medyada gündem olmuştu.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Değişimiyle şaşırttı! 'Nereden nereye'Değişimiyle şaşırttı! 'Nereden nereye'
Tartışma yaratan 'Başörtülü doktor' sahnesi! O sözler tepki çektiTartışma yaratan 'Başörtülü doktor' sahnesi! O sözler tepki çekti
Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdıDünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Dilan Çiçek Deniz dilan çiçek stil ünlü oyuncu ele birce

En Çok Okunan Haberler

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Galatasaray'dan 'milli' harekat!

Galatasaray'dan 'milli' harekat!

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Tedavi için gitti, doktor bağımlı yaptı

Tedavi için gitti, doktor bağımlı yaptı

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.