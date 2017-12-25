Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafları!

Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz 'Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe' kampanyasına katıldı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, katıldığı etkinlikte kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile dudak dudağa görüntülendi.

2014 Miss Turkey İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz, 1 ay önce 2 yıllık aşkı Okan Can Yantır’dan ayrılmıştı. Neden olarak dizide Aras Bulut İynemli ile oynadığı ateşli sahneleri gösterilmişti. Dilan Çiçek Deniz’in geçen hafta kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile birlikte yeni bir maceraya yelken açtığı söylenmişti.

DUDAK DUDAĞA

Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz dün ‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe’ kampanyasına katıldı. Bir grup hayvansever ile İstanbul Ömerli’ye gittiler. Sokak köpeklerine kulübe yaptılar. Sonra da aşka gelip dudak dudağa öpüştüler.

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