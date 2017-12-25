MAGAZİN

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafları!

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 23:07 | Son Güncelleme 5 saat önce

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Okan Can Yantır'dan ayrılan Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Furkan Andıç ile birlikte olduğu öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından iki isim ilk kez birlikte görüntülendi.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafları!

Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz 'Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe' kampanyasına katıldı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, katıldığı etkinlikte kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile dudak dudağa görüntülendi.

2014 Miss Turkey İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz, 1 ay önce 2 yıllık aşkı Okan Can Yantır’dan ayrılmıştı. Neden olarak dizide Aras Bulut İynemli ile oynadığı ateşli sahneleri gösterilmişti. Dilan Çiçek Deniz’in geçen hafta kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile birlikte yeni bir maceraya yelken açtığı söylenmişti.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın ilk fotoğrafı

DUDAK DUDAĞA
Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz dün ‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe’ kampanyasına katıldı. Bir grup hayvansever ile İstanbul Ömerli’ye gittiler. Sokak köpeklerine kulübe yaptılar. Sonra da aşka gelip dudak dudağa öpüştüler.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Furkan Andıç

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
iki günde sevgili değişiyorlar ne geniş mezhep ailen öpüştüğünü görünce kızım ne güzel öpüşüyor mu diyor nasıl bi mide var anlamadım gitti arkadaş
Diğer Haberler
Canım Ailem oyuncuları yeniden buluştu

Canım Ailem oyuncuları yeniden buluştu

Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Hande Yener de katıldı!

Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Hande Yener de katıldı!

Kadir Çöpdemir ve Seda Akgül'den ilginç poz!

Kadir Çöpdemir ve Seda Akgül'den ilginç poz!

Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı'na lüks hediye

Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı'na lüks hediye

Yılbaşına ayrı girecekler!

Yılbaşına ayrı girecekler!

Çağatay Ulusoy, Melisa Aslı Pamuk'u istiyor!

Çağatay Ulusoy, Melisa Aslı Pamuk'u istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.