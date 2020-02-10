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Dilan Çiçek Deniz'in notu tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden Dilan Çiçek Deniz, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafa düştüğü not ile takipçilerinin tepkisini çekti.

Dilan Çiçek Deniz'in notu tepki çekti

Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisinde Sena karakterine hayat vermesinin ardından televizyon ekranlarında göremediğimiz Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Son olarak ise Deniz, Instagram'a düştüğü notla tartışmalara neden oldu.

Telefonuyla ayna karşısında kendi fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabı Instagram'a fotoğraf yükleyen oyuncunun telefonundaki not dikkatleri üzerine çekmesine çekti. Dilan Çiçek, o notu gönderisinin altına da
"Sosyal medya akıl sağlığına ciddi şekilde zarar veriyor" notunu düştü.

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Deniz'in bu notu takipçilerini şaşırttı. Kullanıcılar, Deniz’e “Ama paylaşım yapmadan olmaz diyorsun”, “Kullanma o zaman” gibi yorumlar yaptı.

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Dilan Çiçek Deniz, Dilan Çiçek Deniz instagram,

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