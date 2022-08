Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

Taytlar, yaşamın hemen her alanında ve her mevsimde tercih ediliyor. Yüksek konfor ve rahatlık sağladıkları için özellikle fitness, outdoor etkinlikler, yürüyüş ya da benzeri birçok spor aktivitesinde kullanılıyor. Farklı markalara ait her sezona uygun tasarımları bulunan bu ürünler croplarla birlikte giyildiğinde vücudu fit bir görünüme kavuşturuyor. Sizler için, birbirinden şık ve hareket sırasında rahatlık sağlayan taytları ve bunlarla kombinlenebilecek parçaları listeledik. Gelin, Dilan Çiçek Deniz'in kombinine benzer modellere bakalım.

1. Yüksek bel tasarımı ile toparlama etkisi: FSM1453 Kadın Likralı Yüksek Bel Şort Boy Sporcu Kısa Tayt

%67 poliamid ve %30 iç elastan malzemeden üretilen FSM1453 Kadın Likralı Yüksek Bel Şort Boy Sporcu Kısa Tayt, içeriğinde sağlığa zarar vermeyecek materyalleri ile dikkat çekiyor. Giyildiğinde iç göstermediği için sıkça tercih edilen ürün, çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra günlük kullanıma da uygun bulunuyor. Cildi rahatsız etmeyen, kaşınma ve benzeri sorunlar oluşturmayan sporcu taytı, hafif kumaşı sayesinde özgürce hareket etmeyi de ön planda tutuyor. Modelin small bedenden 3XL bedene kadar seçenekleri bulunduğunu belirtmemizde fayda var.

2. Uzun ömürlü kullanım: DNZTREND Düz Dalgıç Yüksek Bel Corplu Şortlu Sporcu Tayt Takım

Dalgıç kumaş, son yıllarda en çok tercih edilen kumaş seçenekleri arasında geliyor. Elastik yapısına rağmen vücuda tam oturan ve özellikle toparlayıcı yapısıyla kadınların sıklıkla tercih ettiği bu kumaşlar, spor takımların üretiminde çok kullanılıyor. DNZTREND Düz Dalgıç Yüksek Bel Corplu Şortlu Sporcu Tayt Takım, tayt ve croptan oluşuyor. Bu sayede kullanıcılar, bütünlüklü bir stil yaratabiliyor. Ürün, üç farklı renk seçeneği ile üretilmesinin yanı sıra geniş beden aralığı ile dikkat çekiyor. XS bedenden large bedene kadar beden aralığı bulunan takım, spor aktiviteleri için sıklıkla tercih ediliyor.

3. Tercihlerini kalite ve renkli tasarımlardan yana kullananlar için: Adidas W FB SH TIG Tayt Kadın

Dünyanın önde gelen spor markaları arasında yer alan Adidas, hem günlük kullanım hem profesyonel ya da amatör spor aktiviteleri için ürettiği renkli tasarımları ile dikkat çekiyor. Tercihini koyu renklerden yana kullanmak istemeyen kadınlar için en iyi seçeneklerinden biri olan Adidas W FB SH TIG Tayt Kadın; dar kesimi, esnek ve yüksek beli, %75 oranında geri dönüştürülmüş polyester ve çift plaka örme kumaşı ile kaliteyi ayağınıza getiriyor. Canlı kırmızı rengi ile kullanıcıların beğenisi kazanan ürün, geniş bir beden aralığı ile satışa sunuluyor.

4. Spor yaparken şıklık arayanlara: Sebura Kadın Sporcu Bustiyer Şort Takım Tayt ve Büstiyer

Spor yaparken rahatlığın yanında şık görünmek istiyorsanız Sebura Kadın Sporcu Bustiyer Şort Takım Tayt ve Büstiyer tam size göre olabilir. Ürünün üst bölümünde kullanılan sırt ve yaka detaylarına şort kısmındaki tül detaylar eşlik ediyor. Bu sayede takım, tasarımı ile göz dolduruyor. %95 oranında polyester içeren model, çamaşır makinesinde yıkanabildiği için sıkça tercih ediliyor. Kullanıcılar tarafından beğeni ile yorumlanan ürün, S/M ve L/XL olarak belirtilen kalıplarla her bedene uyacak rahat biçimde üretiliyor. Takımı detaylı şekilde incelemeye ne dersiniz?

5. Yalnızca üst arayanlara: PUMA Train Eversculpt Fitted Tank Gömlek

Gardırobunuzda yer alan spor parçalarınızın üzerine kaliteli bir üst arayışındaysanız PUMA Train Eversculpt Fitted Tank Gömlek'e şans verebilirsiniz. Kalitesi bakımından tartışmasız bir marka olan PUMA'nın bünyesindeki şık tasarımlar arasında yer alan ürün, V kesimli yakası ve bele oturan yapısı ile vücudunuzun üst bölümünü oldukça iyi bir görünüme kavuşturuyor. Kumaş kalitesi ile beğeni kazanan model, renkli parçaları kullanmayı sevenler için ideal alternatiflerden biri oluyor. Siz de klasik çizgilerden uzaklaşmak isterseniz kalitesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. Toparlayıcı özellik isteyenlere: BYR SW. Siyah Alt-Üst Kısa Tayt Takım

Bedenlerinin alt ya da üst bölümlerini daha kusursuz, toparlanmış ve sıkı göstermek isteyenler için üretilen BYR SW. Siyah Alt-Üst Kısa Tayt Takım, kısa kollu üst parçası ve diz üstünde kalan tayt boyutu ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Kumaşının kalitesi kendini gösteren ürün, mikro ter tutmayan ve nefes alan özellikler ile satışa sunuluyor. Görünümü açısından parlak biçimde tasarlanan ürün, spor salonlarında sıkça tercih edilirken günlük kullanım için de son derece uygun. Üstelik ürünün XL bedene kadar seçenekleri bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

7. Hareketli tasarımları sevenlere: DeFacto U8151AZ Batik Baskılı Beli Lastikli Spor Sütyen ve Biker Şort Takım

Genç kadınlar başta olmak üzere tercihlerini hareketli tasarımlardan yana kullananlar için tasarlanan DeFacto U8151AZ Batik Baskılı Beli Lastikli Spor Sütyen ve Biker Şort Takım, sezon içinde en çok tercih edilen stillerden biri. Lastikli bel bölümleriyle rahatlığı ön planda tutan ürün, dikkat çekici tasarımlarıyla stil yaratmak isteyenler için uygun bir parça. Ürünün üst bölümü sütyeni andıran şekilde tasarlanırken alt bölümü ise yüksek bel şort olarak üretilir. Geniş beden aralığında üretilen takım, %91 polyester içerir. Aşınmaya dayanıklı olduğu için uzun süreli kullanım vadeden ürünü incelemek ister misiniz?