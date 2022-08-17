MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

16.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taytlar, spor aktiviteleri başta olmak üzere yoğun hareket gerektiren tüm faaliyetlerde sıkça tercih ediliyor. Streç olarak da üretilen bu parçalar, moda ikonlarının sık kullandığı ürünler arasında yer alıyor. Giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncular arasındaki Dilan Çiçek Deniz, kaykay yaparken tercih ettiği kombinde hem spor hem şık bir tayt tercih etti. Siz de Dilan Çiçek Deniz'in kombinini beğendiyseniz sizin için seçtiğimiz ürünlere mutlaka göz atın. İşte o ürünler!

Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

Taytlar, yaşamın hemen her alanında ve her mevsimde tercih ediliyor. Yüksek konfor ve rahatlık sağladıkları için özellikle fitness, outdoor etkinlikler, yürüyüş ya da benzeri birçok spor aktivitesinde kullanılıyor. Farklı markalara ait her sezona uygun tasarımları bulunan bu ürünler croplarla birlikte giyildiğinde vücudu fit bir görünüme kavuşturuyor. Sizler için, birbirinden şık ve hareket sırasında rahatlık sağlayan taytları ve bunlarla kombinlenebilecek parçaları listeledik. Gelin, Dilan Çiçek Deniz'in kombinine benzer modellere bakalım.

1. Yüksek bel tasarımı ile toparlama etkisi: FSM1453 Kadın Likralı Yüksek Bel Şort Boy Sporcu Kısa Tayt

Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

%67 poliamid ve %30 iç elastan malzemeden üretilen FSM1453 Kadın Likralı Yüksek Bel Şort Boy Sporcu Kısa Tayt, içeriğinde sağlığa zarar vermeyecek materyalleri ile dikkat çekiyor. Giyildiğinde iç göstermediği için sıkça tercih edilen ürün, çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra günlük kullanıma da uygun bulunuyor. Cildi rahatsız etmeyen, kaşınma ve benzeri sorunlar oluşturmayan sporcu taytı, hafif kumaşı sayesinde özgürce hareket etmeyi de ön planda tutuyor. Modelin small bedenden 3XL bedene kadar seçenekleri bulunduğunu belirtmemizde fayda var.

Ürünü İncele

2. Uzun ömürlü kullanım: DNZTREND Düz Dalgıç Yüksek Bel Corplu Şortlu Sporcu Tayt Takım

Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

Dalgıç kumaş, son yıllarda en çok tercih edilen kumaş seçenekleri arasında geliyor. Elastik yapısına rağmen vücuda tam oturan ve özellikle toparlayıcı yapısıyla kadınların sıklıkla tercih ettiği bu kumaşlar, spor takımların üretiminde çok kullanılıyor. DNZTREND Düz Dalgıç Yüksek Bel Corplu Şortlu Sporcu Tayt Takım, tayt ve croptan oluşuyor. Bu sayede kullanıcılar, bütünlüklü bir stil yaratabiliyor. Ürün, üç farklı renk seçeneği ile üretilmesinin yanı sıra geniş beden aralığı ile dikkat çekiyor. XS bedenden large bedene kadar beden aralığı bulunan takım, spor aktiviteleri için sıklıkla tercih ediliyor.

Ürünü İncele

Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (17.08.2022)

1457631_540x270_6261c3e2-2eeb-418d-a7c6-d4e510d0f2d2

3. Tercihlerini kalite ve renkli tasarımlardan yana kullananlar için: Adidas W FB SH TIG Tayt Kadın

Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

Dünyanın önde gelen spor markaları arasında yer alan Adidas, hem günlük kullanım hem profesyonel ya da amatör spor aktiviteleri için ürettiği renkli tasarımları ile dikkat çekiyor. Tercihini koyu renklerden yana kullanmak istemeyen kadınlar için en iyi seçeneklerinden biri olan Adidas W FB SH TIG Tayt Kadın; dar kesimi, esnek ve yüksek beli, %75 oranında geri dönüştürülmüş polyester ve çift plaka örme kumaşı ile kaliteyi ayağınıza getiriyor. Canlı kırmızı rengi ile kullanıcıların beğenisi kazanan ürün, geniş bir beden aralığı ile satışa sunuluyor.

Ürünü İncele

4. Spor yaparken şıklık arayanlara: Sebura Kadın Sporcu Bustiyer Şort Takım Tayt ve Büstiyer

Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

Spor yaparken rahatlığın yanında şık görünmek istiyorsanız Sebura Kadın Sporcu Bustiyer Şort Takım Tayt ve Büstiyer tam size göre olabilir. Ürünün üst bölümünde kullanılan sırt ve yaka detaylarına şort kısmındaki tül detaylar eşlik ediyor. Bu sayede takım, tasarımı ile göz dolduruyor. %95 oranında polyester içeren model, çamaşır makinesinde yıkanabildiği için sıkça tercih ediliyor. Kullanıcılar tarafından beğeni ile yorumlanan ürün, S/M ve L/XL olarak belirtilen kalıplarla her bedene uyacak rahat biçimde üretiliyor. Takımı detaylı şekilde incelemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Yalnızca üst arayanlara: PUMA Train Eversculpt Fitted Tank Gömlek

Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Gardırobunuzda yer alan spor parçalarınızın üzerine kaliteli bir üst arayışındaysanız PUMA Train Eversculpt Fitted Tank Gömlek'e şans verebilirsiniz. Kalitesi bakımından tartışmasız bir marka olan PUMA'nın bünyesindeki şık tasarımlar arasında yer alan ürün, V kesimli yakası ve bele oturan yapısı ile vücudunuzun üst bölümünü oldukça iyi bir görünüme kavuşturuyor. Kumaş kalitesi ile beğeni kazanan model, renkli parçaları kullanmayı sevenler için ideal alternatiflerden biri oluyor. Siz de klasik çizgilerden uzaklaşmak isterseniz kalitesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Toparlayıcı özellik isteyenlere: BYR SW. Siyah Alt-Üst Kısa Tayt Takım

Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

Bedenlerinin alt ya da üst bölümlerini daha kusursuz, toparlanmış ve sıkı göstermek isteyenler için üretilen BYR SW. Siyah Alt-Üst Kısa Tayt Takım, kısa kollu üst parçası ve diz üstünde kalan tayt boyutu ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Kumaşının kalitesi kendini gösteren ürün, mikro ter tutmayan ve nefes alan özellikler ile satışa sunuluyor. Görünümü açısından parlak biçimde tasarlanan ürün, spor salonlarında sıkça tercih edilirken günlük kullanım için de son derece uygun. Üstelik ürünün XL bedene kadar seçenekleri bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

7. Hareketli tasarımları sevenlere: DeFacto U8151AZ Batik Baskılı Beli Lastikli Spor Sütyen ve Biker Şort Takım

Dilan Çiçek Deniz'in kaykay sürerken giydiği kombinini beğenenlere alternatif öneriler

Genç kadınlar başta olmak üzere tercihlerini hareketli tasarımlardan yana kullananlar için tasarlanan DeFacto U8151AZ Batik Baskılı Beli Lastikli Spor Sütyen ve Biker Şort Takım, sezon içinde en çok tercih edilen stillerden biri. Lastikli bel bölümleriyle rahatlığı ön planda tutan ürün, dikkat çekici tasarımlarıyla stil yaratmak isteyenler için uygun bir parça. Ürünün üst bölümü sütyeni andıran şekilde tasarlanırken alt bölümü ise yüksek bel şort olarak üretilir. Geniş beden aralığında üretilen takım, %91 polyester içerir. Aşınmaya dayanıklı olduğu için uzun süreli kullanım vadeden ürünü incelemek ister misiniz?

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle... Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle...
Balkondan düşen ünlü oyuncunun ölümündeki detay ortaya çıktı Balkondan düşen ünlü oyuncunun ölümündeki detay ortaya çıktı
Son halini paylaştı! Bakın artık ne yapıyorSon halini paylaştı! Bakın artık ne yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz kombin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Xiaomi Air Fryer'daki bu indirim kaçmaz!

Xiaomi Air Fryer'daki bu indirim kaçmaz!

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Üstün teknoloji ürünü Dyson marka elektrikli süpürge modellerini keşfedin!

Üstün teknoloji ürünü Dyson marka elektrikli süpürge modellerini keşfedin!

Hem spor hem de şık bir görünüme sahip 2000 TL altı kol saatleri

Hem spor hem de şık bir görünüme sahip 2000 TL altı kol saatleri

Kampta ya da piknikte daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak katlanabilir kamp masaları

Kampta ya da piknikte daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak katlanabilir kamp masaları

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Tümünü Gör
Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Yazı daha eğlenceli hale getirmek ister misiniz? Bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

Yazı daha eğlenceli hale getirmek ister misiniz? Bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

Sevdiklerinizi mutlu edecek hem anlamlı hem de bütçe dostu 300 TL altı hediye önerileri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hem anlamlı hem de bütçe dostu 300 TL altı hediye önerileri

En kullanışlı ve konforlu şezlonglarla yaz keyfinizi ikiye katlayın!

En kullanışlı ve konforlu şezlonglarla yaz keyfinizi ikiye katlayın!

Kolay taşınabilen, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü en iyi jel aküler

Kolay taşınabilen, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü en iyi jel aküler

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Tümünü Gör
Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Kullanım kolaylığı ve bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken en iyi ayaklı vantilatörler

Kullanım kolaylığı ve bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken en iyi ayaklı vantilatörler

Kaliteli, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü en iyi buzdolaplarını keşfedin!

Kaliteli, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü en iyi buzdolaplarını keşfedin!

Kalite ve şıklık bir arada! Bu dış mekân mobilyaları bahçenize hoş bir hava katacak

Kalite ve şıklık bir arada! Bu dış mekân mobilyaları bahçenize hoş bir hava katacak

Evde sinema zevkini yaşayın! İşte en iyi Samsung televizyonlar

Evde sinema zevkini yaşayın! İşte en iyi Samsung televizyonlar

Sürekli kırılıp bükülen şarj kablolarından bıkanlar buraya! İşte en iyi kablosuz şarj aletleri

Sürekli kırılıp bükülen şarj kablolarından bıkanlar buraya! İşte en iyi kablosuz şarj aletleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Xiaomi Air Fryer'daki bu indirim kaçmaz!

Xiaomi Air Fryer'daki bu indirim kaçmaz!

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Cildinize hak ettiği değeri verin! Son zamanların en çok satan ve etkisi kanıtlanmış cilt bakım ürünleri

Üstün teknoloji ürünü Dyson marka elektrikli süpürge modellerini keşfedin!

Üstün teknoloji ürünü Dyson marka elektrikli süpürge modellerini keşfedin!

Hem spor hem de şık bir görünüme sahip 2000 TL altı kol saatleri

Hem spor hem de şık bir görünüme sahip 2000 TL altı kol saatleri

Kampta ya da piknikte daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak katlanabilir kamp masaları

Kampta ya da piknikte daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak katlanabilir kamp masaları

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Kullanıcılarından tam not almış teknoloji harikası bu ürünler hayatınıza konfor getirecek

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasında bayılan Ece Erken hakkında bomba iddia! O ismin ilgisine kayıtsız kalamadı

Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle...

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! "Fazla iddialı"

Derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! "Fazla iddialı"

Aleyna Kalaycıoğlu'nun iddialı pozuna Cengiz Ünder tepkisiz kalmadı! Yorumu sosyal medyayı salladı

İddialı poza yorumu sosyal medyayı salladı

Öpüşme ve şiddet sahneleri rahatsız etti! Duy Beni dizisi yüzünden RTÜK'e şikayet yağıyor

Öpüşme ve şiddet sahneleri rahatsız etti! Flaş iddia

Gençlik sırrını vermişti! Defne Samyeli bikinili pozlarıyla yine olay oldu

Yeşil bikinisiyle yaktı geçti! "Kızlarından bile genç duruyor"

Oktay Kaynarca ve Özgü Namal yeniden aynı dizide mi rol alacak? Flaş iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.