MAGAZİN

Dilan Çıtak İdo'yu savunurken ayarı kaçırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

İdo Tatlıses Ben Fero'nun 'Biladerim İçin' şarkısını söyledi. İdo'ya gelen eleştirilere ise kardeşi Dilan Çıtak tepki gösterdi.

İdo Tatlıses’in Ben Fero’nun “Biladerim için” şarkısını söylemesiyle dalga geçenlere kardeşi Dilan Çıtak ateş püskürdü.

Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan İdo'yu şu sözlerle savundu:

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”Bu performansla dalga geçen sürü psikolojisine sesleniyorum. 18 yıllık konservatuar deneyimime dayanarak yazıyorum bunu. Bana bir tane detone bir tane hata gösterin! Çok biliyorsunuz ya! Bana bunu yollayan arkadaşlarım üzgünüm kardeşim diye demiyorum ama helal olsun. Osurtmuş!”

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