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Dilan Çıtak kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında, annesi kim?

30.12.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çıtak, özellikle son yıllarda yaptığı açıklamalar ile oldukça konuşuldu. İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak İbo Show'a sık sık katılmasıyla tanınıyor. 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu olan Dilan Çıtak'ın özel hayatı ve kariyer oldukça merak edildi. Peki Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında?

Dilan Çıtak kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında, annesi kim?

Dilan Çıtak, Türkücü İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen kızıdır. 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu olan Dilan Çıtak'ın hayatı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Dilan, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumludur. Ünlü türkücünün 7 çocuğundan biri olan Dilan Tatlıses, babasını imrenerek izinden gitti ve küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı.

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2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde eğitim aldı. Lisedeki branşına şan olarak başlayan Dilan, eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda boy gösterdi.Bir önem ise caz orkestralarında solistlik yaptı. Öte yandan Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

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2011'de dil ve müzik eğitimi almak için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. Bir yıllık eğitimin ardından Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

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Müzik kariyerine ilk adımını ise 2014 yılında piyasaya sunduğu 'Çık Dışarı' adlı parçasıyla attı. Öte yandan bir dönem babası ile küslük yaşayan Dilan Tatlıses, babasıyla arasındaki buzları eritti.
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