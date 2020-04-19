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Dilan Çıtak: Koku ve tat hala alamıyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 09:51 | Son Güncelleme

Kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter ile aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüs olmuştu! Çıtak tedavisiyle ilgili bilgi verdi.

Dilan Çıtak: Koku ve tat hala alamıyorum!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sevgilisinden sonra koronavirüse yakalandı.

Hayatı boyunca hiç zararlı alışkanlıklar edinmediğini ve kendisine iyi baktığı için kısa sürede toparlandığını söyleyen şarkıcı, “Uyuşturucu, alkol ve sigara kullanmadığım için ciğerlerim ve böbreklerim sağlam. Bu yüzden beni fazla etkilemedi. Bu konuda kendime iyi bakmışım, koku ve tat almıyorum hala.

Bir defa test yaptılar, şimdi karantinadayım. 10 gün sonra ikinci kez test olacağım. Sağlık Bakanlığı'nın yolladığı beş günlük ilacı kullandım. Nefes darlığım hiç olmadı, ateşim de olmadığı için hastaneye yatmadım” dedi.

Kardeşi İdo Tatlıses ile görüşmediklerini belirten şarkıcı, hastalığı sürecisinde kendisini babası ve ağabeyi dışında kimsenin aramadığını ifade etti. Dilan Çıtak'ın bu sözleri, "İdo Tatlıses ile aralarının açık olduğu" şeklinde yorumlandı.


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