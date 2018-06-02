Dilan Çıtak Tatlıses: Babamla sadece bugünü yaşıyoruz

Bazen fikrini almaya çekiniyorum. ‘Maalesef’i ilk dinlediğinde “Sözlerini anlamayadım” dedi ama sonra beğendi.

Dilan Çıtak

1 / 19 Single için Mansur Ark'ın şarkısını söyleme fikri nasıl ortaya çıktı? Bir sürü sıfır şarkı yaptık ama hiçbiriyle bütünleşemedim. İçim rahat değildi. Mansur Ark'ın şarkısını sahnelerimde söylüyordum. İnsanlardan gelen tepkiler üzerine beynimde bir kıvılcım oldu ve bu şarkıyı albüme koymaya karar verdik. Büyük şarkılar söyleyecek biri sahip değilim. Yaşım da büyük değil. İçimde cıvıl cıvıl bir çocuk var, o da bu şarkıda ortaya çıktı.

2 / 19 Mansur Ark'ın yorumu nasıl oldu? Çok beğendi. Biz ilk istediğimizde çok şaşırdı. Sonra birkaç gün bekledik. Başka biri de bu şarkıyı istemiş. Sonra bana dönüp "Şarkı sizin" dedi.

3 / 19 Bu şarkı 90'larda çok seviliyordu. Aynı ilgiyi gördünüz mü? O dönem çok sevildiğini şimdi de anladık. Ne zaman söylesem insanlar çığlık çığlığa eşlik ediyor.

4 / 19 Popüler bir şarkıyı yıllar sonra yeniden söylemek riskli mi? Riskli ama ben o riski aldım. Şarkıyla aranızda öyle bir enerji oluyor ki o riski görmüyorsunuz.

5 / 19 Babanıza şarkınızı dinlettiniz mi? Dinlettim, "Hayırlısı olsun" dedi. Önce "Kızım sözlerini pek anlamıyorum" diye eleştirdi, sonra "Çok güzel olmuş" dedi.

6 / 19 Babanızın yorumunu alırken çekindiğiniz oluyor mu? Ona bir şey beğendirmek çok zor oluyor. Gerçekten bazen çekinip, korkup fikrini alamayabiliyoruz. (Gülüyor) O bir şeyleri çok iyi yapmış ve sizin eksiklerinizi hemen görüyor. Çok detaycı. Klibi de çıkmadan önce ona izletmedim. Yönetmenlik de yaptığı için bir yanlışımı söylese düzeltme durumum yoktu.

7 / 19 Tatlıses'in kızı olunca ister istemez bir kıyaslanma oluyor mu? Oluyor ama ayırt edebilenler fazla. 'Bu kızın tarzı başka' diye yaklaşabiliyorlar. Kıyaslayanlar da oluyor ama bu riski alarak adım atıyorsunuz.

8 / 19 Arabesk şarkı söyler misiniz? Ben arabesk dinlemeyi çok seviyorum ama söylerken kendimi rahat hissetmiyorum. Okulda öğrendiklerim daha başka. Daha batı formunda okuyorum, yeteneğimi de öyle geliştirdim. İleride arabesk şarkı söylersem de, yine kendi tarzımda söylerim.

9 / 19 Baba ve kardeşler şarkıcı olunca düet beklentisi de oluyor... İdo (Tatlıses) ile olabilir. Ancak babam önce bizim kendimizi kanıtlamamızı istiyor.

10 / 19 Bir araya geldiğinizde şarkı söyler misiniz? Çok. Arabada giderken beraber şarkı dinleyip bağıra bağıra söylüyoruz. Ancak biz şarkı söylemeye başlayınca babam susup bizi dinliyor. Zaten gülmesinden, keyiflenmesinden beğenip beğenmediğini beli ediyor. Bazen "Bunlar hep caz yapıyor" diye bize takılıyor.

11 / 19 İki soyadı kullanıyorsunuz. Eskisinden de vazgeçmediniz... İki soyadım da çok değerli, birini atmam söz konusu olamaz. Geçmişimi silemem. Şimdi ikisini de kullanıyorum.

12 / 19 Aradaki açığı kapatabildiniz mi babanızla? Şu an yaşadıklarım daha değerli. Geçmişin önemi kalmadı. Otomatik olarak kapanıyor zaten. Eskiyi kurcalamanın anlamı yok. Hayata pozitif bakıyorum. Çok inanıyorum ve güveniyorum.

13 / 19 Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un kurtuluşunun 565'inci yılı için yapılan etkinliğine katıldınız. Gecede neler yaşandı? Evet, iftar yemeğindeydik. Çok güzel geçti. Sevdiğimiz insanlarla bir araya geldik. İlk defa böyle bir davete katıldım. Gece boyunca herkes İbrahim Bey'le fotoğraf çektirmek istedi. Çok güzel bir organizasyondu.

14 / 19 Babanızın İzmir'den milletvekilliği adaylığı çok konuşuldu. Yedinci sıradan aday gösterildiği için çekildiği söylendi. Ancak İbrahim Bey, "Cumhurbaşkanımız ve partimle aramda gönül bağı var, verilen her karara saygı duyarım" dedi. Ne diyeceksiniz?

15 / 19 Ben siyasetle çok içli dışlı değilim. Çok fazla bildiğim bir konu değil, o yüzden çok yorum yapamıyorum. Ama babamı tabii ki her zaman destekliyorum. Her zaman yorumlarının arkasındayım.

16 / 19 'ERDOĞAN ÇOK MANTIKLI KONUŞUYOR' 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Liderlerin açıklamalarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?

17 / 19 Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve hepimiz ülkemizin çok iyi olması için çalışıyoruz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek kişiler kimse ben her zaman onları destekliyorum.

18 / 19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok mantıklı şeyler söylüyor.