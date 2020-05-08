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Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter isyan etti! Sokakta gerilim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 09:37 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çıtak maske takmayanlara isyan edince vatandaşlardan biriyle gerilim yaşadı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, sıkıntılı bir ay geçirdikten sonra taburcu olmuştu. Çift, gündelik hayatlarına geri döndü. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ikili, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kırtasiyeden çıkarken görüntülendi.

Evinde eksik olan eşyaları aldıklarını söyleyen ikiliden Dilan Çıtak Tatlıses, yaşadığı zor günleri anlattı.

'Maske takmayanlar yüzünden hasta olduk'

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ikili, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kırtasiyeden çıkarken görüntülendi. Evinde eksik olan eşyaları aldıklarını söyleyen ikiliden Dilan Çıtak Tatlıses, yaşadığı zor günleri anlattı.

"TEDAVİ SÜRECİNDE KALBİM SIKIŞIYORDU"

"TEDAVİ SÜRECİNDE KALBİM SIKIŞIYORDU"
Dilan Çıtak Tatlıses, konuyla ilgili şunları söyledi: Sıkıcı ve kötü bir süreç geçiyor. İhtiyaçlar için çıkmak zorunda kalıyoruz ama çok korkuyoruz. Aşırı bir stres oluyor. Tedavi sürecinde kalbim sıkışıyordu. Levent'in ateşi çıktıkça ben 'Adamı kaybediyoruz herhalde' demeye başladım. Alkol ve sigara kullanmadığımız için kolay atlattık.
Sıkıntılı günlerin ardından üretim yapmaya karar verdiklerini söyleyen Levent Dörter ise şu sözlerle işlerine odaklandığını dile getirdi:

"HEMEN UNUTULURUZ"

"HEMEN UNUTULURUZ"
YouTube'a ağırlık vermeye başladık. Sürekli bir araya gelip, şarkı kaydı yapıyoruz. Evi stüdyoya çevirdik. Çok güzel bir şarkı çıkıyor. Psikolojimiz adına bu dönem şarkı çıkartmak mantıklı geldi. Hem artık 'Milyarlar harcayalım da klip çekelim, milyarlar harcayıp en iyi ses sisteminde kaydedelim' düşüncesi yok. Evde klip çekeceğiz. Kendimizi güncellemek durumundayız. Müzik nankör bir sektör. Hemen unutuluruz, üretemezsek.

"MASKE" TARTIŞMASI

"MASKE" TARTIŞMASI
Yaşadığı sıkıntılı süreci anlatırken gözü karşı kaldırımda kahve içen bir hanımefendiye takılan Dilan Çıtak Tatlıses, "Şu an şu arkadaş mesela maskesiz gezip, kahve içiyor" diyerek tepki gösterdi.
Tepki gösterdiği kadın konuşmasını duyup, "Bana mı diyorsunuz? Bir şey mi var?" diyerek sesini yükseltince Tatlıses, tartışmaya girmemek için, "Yok, hayır. Size demedik" diyerek kadını sakinleştirdi.
Kavganın eşiğine gelen Dilan Çıtak Tatlıses, muhabirlere konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"MASKE TAKMAYANLAR YÜZÜNDEN HASTA OLDUK"

"MASKE TAKMAYANLAR YÜZÜNDEN HASTA OLDUK"
Cahillik böyle bir şey işte. 'Bana mı diyorsun?' diye soruyor. Sana diyorum! Sen hasta olacaksın, belki öleceksin bilmiyorsun. Maskesiz geziyorsun ama taşıyıcı olup, olmadığını bilmiyorsun. Biz zaten 'Bana mı diyorsun?' diyen bu tipler yüzünden hasta olduk. O kadar korunaklı marketlere gidip, gelirken bu şekilde maske takmadan, önlem almadan çıkanlar yüzünden biz hasta olduk.

"BU KONUDA ÇOK DOLUYUM"

"BU KONUDA ÇOK DOLUYUM"
Çalışmak zorunda olan binlerce insanlar var, sağlıkçılar var. Kendini düşünmüyorsan, onları düşünmek zorundasın. Eline kahveyi alıp geziyor, sonra 'Bana mı diyorsun?' diye kafa tutuyor. Bu konuda çok doluyum çünkü insanlar bunu önemsemiyor ama başına gelince anlıyorsun. Biz de ilk başlarda maskesiz gezmiştik.

"ONU YAŞAMANIN KORKUSU BİLE YETER"

"ONU YAŞAMANIN KORKUSU BİLE YETER"
Öte yandan Dilan Çıtak Tatlıses, "Ne olur tedbirli olun. Onu yaşamanın korkusu bile yeter. Biz yaşayan iki kişi olarak söylüyoruz" diyerek muhabirlere öğüt verdi.
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