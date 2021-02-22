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Dilan Dirayet Taşdemir: HDP'li vekil Soylu'nun 'Gara' iddiasını 'Kanıtlama yükümlülüğü var, aksi halde müfteridir' diyerek yalanladı

22.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gara'ya giden milletvekili" olarak ismini açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Soylu'dan iddiasını kanıtlasını istedi. Taşdemir, Soylu için "Aksi halde müfteridir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gara'ya giden milletvekili" olarak ismini açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Soylu'dan iddiasını kanıtlamasını istedi. Taşdemir, Soylu için "Aksi halde müfteridir" dedi.

Taşdemir, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve partili bazı milletvekilleri ile düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt verdi.

Soylu'nun "dedikoduya dayanan itibar suikastı" yaptığını savunan Taşdemir şu görüşleri dile getirdi:

"Söyledikleri külliyen yalandır ve iftiradır. Soruyorum, madem elinde böyle bir bilgi ve belge vardı, neden savcıya vermedin de televizyonda açıkladın? Bunu açıklamak için neden Gare operasyonunu bekledin? Bu soruların cevabını vermelidir.

"İçişleri Bakanı'nın yalanları, koltuğunu kurtarma operasyonunun parçasıdır. Biz bunun neden yapıldığını elbette ki çok iyi biliyoruz. Bu bir koltuk kurtarma operasyonudur. Bunun için hemen her gün aslı astarı olmayan kuyruklu yalan haberlere ve iftiralara partimiz, vekillerimiz ve seçilmişlerimiz maruz bırakılıyor. O yalanları ortaya atan Soylu'nun bunları kanıtlama yükümlülüğü var. Aksi halde yalancıdır, müfteridir."

'Gara'ya hangi gün gitmişim?'

Soylu'ya "Gara'ya hangi gün gitmişim?" sorusunu yönelten ve belgelerle açıklama isteyen Taşdemir, "Hulusi Akar Meclis'te açıkladı, ordunun bile girmekte zorlandığı bir bölgeye hangi ara gitmişim, hangi ara eğitim almışım, hangi ara oralarda boy göstermişim, dönmüşüm? İstanbul-Gare uçak seferi var da haberimiz mi yok?" ifadelerini kullandı.

'Dava açacağım'

Gara'ya hiçbir zaman gitmediğini, yurt dışında gittiği ve kaldığı yerlerin belli olduğunu belirten Taşdemir, Soylu'ya dava açacağını, tazminat kazanması halinde de Ağrı'daki yoksullar için harcayacağını ifade etti.

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