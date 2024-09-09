Dilan - Engin Polat çifti destek buldu! Cem Küçük vergi kaçıranları korudu: Tabii ki ağır suç ama...

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergide adalet konusunda yeni adımlar atarken vergi kaçırdıkları, kara para akladıkları öne sürülen Dilan-Engin Polat çifti yeniden gündemde. Polat çifti 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Son olarak mahkemenin ara kararıyla Engin Polat 10 ay kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Bu karar sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Bu sırada gazeteci Cem Küçük'ün 'vergi kaçırma' hakkındaki çıkışı dikkat çekti.

"TABİİ Kİ AĞIR SUÇ AMA..."

Köşe yazısında Dilan-Engin Polat çiftinin tahliyesiyle ilgili iddiaları gündeme taşıyan Küçük, vergi kaçırmanın "önemli bir suç" olduğunu ifade ettikten sonra "Ama Türkiye’de vergi kaçırmayan var mıdır acaba?" diye sordu. Türkiye'de vergi vermemek için naylon faturaya sıkça başvurulduğunu belirten Küçük, "Tabii ki ağır suç. Ama Türkiye’de vergi vermemek toplum nezdinde ağır suç kabul edilmez" ifadelerini kullandı.

Küçük, Polat çiftinin kara para akladığına dair "tek somut delil olmadığını" belirtirken gizli tanığın anlattıklarını inandırıcı bulmadığını söyledi.

BABA POLAT: VERGİSEL BİR ŞEY OLMUŞTUR, 'YOK' DİYEMEM

Geçtiğimiz günlerde Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın vergi hakkındaki ifadesi de gündem olmuştu. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşmada savunma yapması için söz verilen baba Polat "Biz cani miyiz kara para aklayalım. Bizden örgütmüş, kara paraymış çıkmaz bu aileden. Vergisel bir şey olmuştur. Yok diyemem. Bizi bırakın, işimizi gücümüzü verin” diye konuşmuştu.

Engin Polat ise tutuklanması üzerine hakimlikte verdiği ifadesinde "Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır" demişti.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

AA'nın aktardığına göre; Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

ÖNCE DİLAN POLAT TAHLİYE EDİLDİ

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır