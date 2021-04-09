Dilan Koç: Ölmek istemiyorum| Dilan Koç kimdir?

Dilan Koç, bir sosyal medya uygulamasında binlerce takipçiye sahip ve fenomen olarak adlandırılan isimlerden biri. Sosyal medyada birçok takipçisi bulunan Koç, sosyal medyayı kullanarak takipçilerinden ve diğer tüm vatandaşlardan “Ölmek istemiyorum.” Diyerek yardım istedi. Paylaştığı videoda iki gündür ölüm tehditleri aldığını ve babasının olmadığını söyleyen Dilan Koç, takipçilerinden sesini duymalarını ve kendisine aile olmalarını istedi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Son dönemde artan kadın cinayetlerinin aksine bu kez ölümden önce sesinin duyurulması konusunda yardım talep eden Dilan Koç, kan dondurucu ifadeler kullandı.

Bir otomobil içinde kaydettiği videoda konuşan Dilan Koç şunları söyledi:

"Arkadaşlar merhaba. Şu an Büyükçekmece Adliyesi'nin önündeyim. İki gündür tehdit alıyorum. Alanç ailesi tarafından tehdit ediliyorum. Sana tecavüz edip öldürdükten sonra parçalarını ormana atacağız diyorlar. Çok daha fazlası da var. Senin baban yok diyorlar. Evet benim babam yok. Öldü. Bana sahip çıkamaz. Siz bana aile olun, kardeş olun, baba olun. Siz benim sesimi duyurun. Ben diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Öldükten sonra sesimin duyurulmasının bir anlamı yok. Siz bana yardım edin"