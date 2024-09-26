Dilan Polat cezaevinden çıktı, lüks otomobilinden inerken bayıldı! Engin Polat o paylaşıma kızmış

Dilan Polat cezaevi anlarını paylaşmaya doymuyor. Eski formuna dönen ve sık sık paylaşımalarda bulunan fenomenden yeni paylaşım geldi.

Dilan Polat cezaevinden çıktığı anlarda ilk neler yaptığını soran takipçisine bir video ile karşılık verdi.

Lüks otomobilinden indikten sonra yürümeye çalışan ancak bir anda bayılan Dilan Polat yine adından söz ettirdi. "Neler yaşadım 10 ay" diyen Dilan Polat her şeyin çok zor olduğunu söyledi.

Fenomen daha sonra ise eşi Engin Polat’ın tahliye olduktan sonra kendisine çok sinirlendiğini anlattı. "Arababan indikten sonra sinirliydi bana sinirlenmiş, enerci şarkısıyla story atmışım ya köpürüyordu indiğinde. Yanlış yaptım yapmayacağım artık" dedi.

Engin Polat'a da "Doğru mu Engin?" diye soran Dilan Polat "Duvara kafa attım" yanıtını verdi.

O SÖZLERİ DİLE DÜŞTÜ

‘Suç örgütü kurma’, ‘kara para aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlamasıyla 40’ar yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat 19 Ağustos’ta, Engin Polat’sa 6 Eylül’de tahliye edilmişti.



Dilan Polat bugünkü Instagram paylaşımında eşi Engin Polat’ın bacaklarını çekip şöyle demişti.

“Engin’in bacaklarına berces yaptım çünkü namaz kılmaktan… Halı yok ya orda (cezaevi). Böyle kararmış. Yere vuruyordun di mi? Benim de öyle oluyordu. Önce morarıyor, sonra kararıyor Engin di mi?”