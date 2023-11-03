Dilan Polat gözaltındayken paylaşımlar yapmıştı! Polis harekete geçti, merak edilen soru yanıt buldu: İlk tespitlere göre...

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu "İfademizi vereceğiz, o kadar" demiş ve basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap vermişti.

CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİ

Türkiye'nin konuştuğu operasyonda Dilan ve Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri devam ederken Dilan Polat'ın gözaltındayken cildi için vitamin istemesi ise gündem olmuştu.

ARAÇLAR SERGİLENDİ

Soruşturma kapsamında el konulan araçlardan 13 tanesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilenmişti.

PAYLAŞIMLAR POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kanal D Haber'in haberine göre Dilan Polat gözaltındayken sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapılmıştı. Polat gözaltındayken paylaşımları nasıl yaptığı merak konusu olmuştu. Söz konusu paylaşımlar sonrasında polis harekete geçti. Polat'ın hesabından yapılan paylaşımların ilk tespitlere göre bir kadın asistanı tarafından yapıldığı öğrenildi.







