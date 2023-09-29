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  4. Dilan Polat iddialardan sonra 'yok oldu!' Sebebi ortaya çıktı... Susmaları için para ödemiş

Dilan Polat iddialardan sonra 'yok oldu!' Sebebi ortaya çıktı... Susmaları için para ödemiş

29.09.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Bir kişi vurdurduğu ve kara para akladığı iddialarıyla günlerdir gündemde olan fenomen Dilan Polat sosyal medya hesaplarını tek kelime etmeden kapattı. Daha önce ameliyat olacağını açıklayan fenomen hastaneye kaldırıldı. Paylaşım ise Engin Polat'tan geldi. Dilan Polat ise yeni hesap açtı.

Eşi Engin Polat'la birlikte kara para akladıkları iddia edilen Dilan Polat iddialar sonrası "Bu ülkede devlet var, devletten büyük değilsiniz siz" diyerek isyan etmişti. Lüks yaşantısıyla tüm gözleri üzerine çeken Dilan Polat'ın bir kişiyi de vurdurduğu iddia edildi.

Sosyal medyada günlerdir gündemde olan fenomen bir anda hesaplarını kapatıp ortadan yok olunca yine adından söz ettirdi. Hastanelik olduğu söylenen ancak katıldığı yayınlarda ameliyat olacağını ifade eden Dilan Polat'la ilgili paylaşım da eş Engin Polat'tan geldi.

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Engin Polat karısının kan değerleri düşmediği için hastanede olduğunu söyleyerek dua istedi.

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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hesabını kapattığı söylenen Dilan Polat yeniden bir hesap açtı ve iddiaları yalanlayarak "Hesabımı ben kapatmadım benden haraç kesmek isteyenler kapattırdı. Allah sizin belanızı versin, hastanede yatıyorum beni artık bırakın. Bu işler böyle dönüyor belli insanlara para vermezseniz böyle oluyor. Daha önce bir kere 90 bin verdim, sustular. Para vermediğim için iftirayla karşılaşıyorum" dedi.

Fenomen devamında "Bu haberlerin durması için benden haraç istedi. Tekerlekli sandalye adı altında para ödeseydim bu haberler duracaktı. Kimseyi tanımıyorum, tetikçi, kaçakçı..." iddiasında bulundu.

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