Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu Boğaz manzaralı evinden paylaştı! "Ne güzel hayat"

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu da en az Polat ailesi kadar tanınan bir isim.

Sıla Doğu da kardeşi Dilan Polat ve eniştesi Engin Polat'la beraber kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ablasından önce tahliye olan Sıla Doğu'nun yerlerde sürünerek ağladığı anlar dikkat çekmişti.

Tahliye olduktan sonra kardeşi Can ile yaşamaya başlayan Sıla Doğu lüks yaşantısına devam ediyor. Her anını sosyal medyadan paylaşan Sıla da kardeşinin izinden gidiyor.

Sıla Doğu son olarak Boğaz manzaralı lüks evinden paylaşım yaptı. Sıla Doğu'nın yalı tadındaki evi sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Polat'ın kardeşinin evini görenler "Bu nasıl yaşantı?", "Ne güzel hayat", "Hiç utanmaları da yok", "Görgüsüz her yerde görgüsüz" yorumlarında bulundu.

AVUKATLARI AÇIKLAMIŞTI

Polat ailesinin avukatlarından Sevinç Horoz, "Oturdukları ev kendilerine mi ait? Arabaları ve malvarlıkları geri alınacak mı?" sorusuna, "Evleri kendi kullanımlarına ait. Bir tedbir kararı var ama üçüncü kişilere yönelik satışının önlenmesine verilmiş tedbirdi. Evlerinde oturmaya devam edecekler. Araçlarla ilgili yanlış bir bilgi var. Araçlar polis arabası yapılmadı. Araçlar TMSF bünyesinde otoparkta tutuluyor. Herhangi bir iade girişimi talebimiz olmadı. Yargı sürecinde değerlendireceğiz" yanıtını vermişti.