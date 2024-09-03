Dilan Polat Engin Polat'ı ziyareti sırasında yaptığı lüks kombinle dikkat çekti

Adli tatilin tamamlanmasıyla birlikte adliyelerde dava hareketliliği başladı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi yarın hakim karşısına çıkacak.

Polatlar hakkında hazırlanan iddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

HAKİM KARŞISINA ÇIKMADAN ÖNCE SON GÖRÜŞME

Polat, MASAK'ın hazırladığı raporun ardından avukatının başvurusu üzerine tahliye edilmişti. 288 günlük tutukluluk sürecinin ardından dışarı çıkan Dilan Polat ilk iş olarak eşi Engin polat'ı ziyarete gitti. Dilan Polat, yarın görülecek duruşma öncesinde ikinci ziyaretini bugün, Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'a gerçekleştirdi. Yanında çocukları da olan Dilan Polat'ın önce eşi, ardından da kayınpederi ile birer saat görüştüğü öğrenildi.

LÜKS MARKALARDAN VAZGEÇEMİYOR

Dilan Polat'ın cezaevine giderken yaptığı kombin ise dikkat çekti. Prada marka ayakkabı ve gözlük ile cezaevine giden fenomen yine adından söz etirdi.

Dilan Polat'ın gözlüğü 11 bin TL iken ayakkabısının değeri ise 30 bin civarında...

Ziyaretin ardından cezaevinden ayrılan Dilan Polat, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bırakarak geri taşındığı villasına yol aldı.