Dilan Polat'ın hayatına özenen kadına eşinden şok edici yanıt: "Engin onu yapmış bunu yapmış diye gösteriyorsun bizde mi kara para aklayalım!"

Sade Vatandaş isimli Youtube kanalında paylaşılan sokak ropörtajı sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YAŞAYAMADIĞIMIZ HAYATI İZLEDİKÇE MUTLU OLUYORUZ"

Videoda röportaj veren kadın, Dilan Polat'ın dışarı çıkmasına çok sevindiğini dile getirirken storylerini özlediğini de söyledi. Storyleri izledikçe sevindiğini söyleyen kadın, "yaşayamadığımız hayatı izledikçe mutlu oluyoruz" dedi. Mikrofonu yönlendiren adam bile cevaba şaşırdı, kadının sözlerinin şaka olup olmadığını sordu ancak ikinci bir şok da öyle yaşadı. Kadın ise ciddiliğini vurguladı.

EŞİYLE ZIT DÜŞTÜ

Mikrofan kadının eşine yöneltildiğinde ise adam, "Ben hiç sevmiyorum valla milletin parasıyla artistlik yapıyor, görmemezlik yapıyor." dedi. Dilan Polat'a özenen karısına ise "Bizde mi Engin Polat gibi para aklayalım, bizde mi para aklayalım, bizde mi devleti soyalım" şeklinde sitemde bulundu.

Dilan Polat'ın çok beklenen storyleri atacağı hesabının takipçi sayısı tahliye haberinin ardından bir anda fırlamıştı. Engin Polat’ın tahliyesinin ardından ise sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat’ın Instagram’da takipçi sayısı 1 saatte 100 bin kişi arttı. 7.1 milyonluk takipçiyle şimdiye kadar görmediği sayıya ulaşan Polat'ın güncel takipçi sayısı ise 6.9 milyon.