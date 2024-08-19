Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye haberine böyle sevindi! Oğlu cezaevi kapısında...

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan - Engin Polat davasında aylardır konuşulan tahliye gerçekleşti.

Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat tahliye edildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Avukat Sevinç Horoz; "Tutukluğun devamı kararına karşı Ağır Ceza mahmesine yaptığım itiraz kabul edilmiş ve Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Daha önce tahliye edilen Sıla Doğu ve Can Doğu haberi alınca adeta havalara uçtu. Ablasına dair sık sık paylaşımlar yapan Sıla Doğu sosyal medyadan mutluluğunu paylaştı.



Sıla Doğu sevinç anlarını paylaşarak "Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz" dedi.

KAPALI GÖRÜŞE GİTMİŞLERDİ

Dilan Polat'ın oğlu Milan annesini cezaevi kapısında bekliyor. O anları da Sıla Doğu sosyal medyadan paylaştı. Gazetemagazin'e konuşan Doğu "Mutluluktan uçuyoruz. Kapalı görüşteydik, gözyaşlarımız mutluluk gözyaşı oldu. Sevinçten uçuyoruz..." dedi.