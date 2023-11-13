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Dilan Polat’ın mesajlaşmak için kurduğu ‘Özel Uygulama’ deşifre oldu! Yeni detaylar şoke etti

13.11.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'la kara kutusu 'Mistik' lakaplı Mustafa Özalp'in özel bir mesajlaşma kullandığı ortaya çıktı. Kardeşi Sıla Doğu tarafından da kullanılan o uygulama gözaltına alınan Özalp'in telefonunda bulundu. Ancak uygulamadaki mesajların son anda Dilan Polat'ın talimatıyla silindiği belirlendi. Polis silinen mesajlara ulaşmaya çalışırken Polat çiftinin avukatları Ahmet Gün’ün de ifadesindeki çelişki dikkat çekti.

Dilan Polat’ın mesajlaşmak için kurduğu ‘Özel Uygulama’ deşifre oldu! Yeni detaylar şoke etti

Dilan Polat dosyasında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dilan Polat'ın kara kutusu ‘Mistik’ lakaplı Mustafa Özalp’in telefonunda özel bir mesajlaşma programı çıktı. Dilan Polat operasyondan önce ‘mesajları sil talimatı’ verdi. Bu talimatın ise polis dinlemesine takıldığı öğrenildi. Tutuklu fenomenin Ankara'daki güzellik merkezini işleten Özalp, Dilan Polat'ın 1 milyon 800 bin lirasına polis el koymasın diye o parayı nişanlısına göndermişti. Polis bu hamle sonrası onu da gözaltına almıştı.

ÖZEL UYGULAMA DEŞİFRE OLDU

Mustafa Özalp ayrıca Dilan Polat'ın şirketlerinin de sosyal medya sorumlusuydu. Bilişim desteği veriyordu ve telefonunda ‘Dilan Polat Genel Bilgi’ adlı özel bir mesajlaşma programı bulunuyordu. Dilan Polat gizli kalması gereken her bilgiyi buradan iletiyordu. O mesajlaşma programında oluşturulan grupta kardeşi Sıla Doğu da vardı.

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Dilan Polat operasyondan önce Mustafa Özalp’i aradı ve ‘uygulamadaki mesajları sil’ talimatı verdi. Özalp hemen bunu yaptı, polis o telefonu ele geçirdi ama mesajlar çoktan silinmişti. Mustafa Özalp yine Dilan Polat’ın talimatı üzerine Sıla Doğu ile Yeşim Altınkalem Dalkıran’ı da uygulamadaki grup üyeliğinden çıkardı.

POLİS BU SORULARIN CEVAPLARINI ARIYOR

Dilan Polat için çok önemli olan bu uygulamada neler konuşulmuştu? Temizlenen mesajların içeriği işlenen suçlarla mı ilgiliydi? Polis bu soruların cevabını bulmak için silinen verilere ulaşmaya çalışıyor. Kanal D Haber’in haberine göre; Dilan Polat operasyonunda tutuklanan avukat Ahmet Gün’ün de emniyet sorgusu ortaya çıktı. 30 sayfa ifade veren Gün’ün söyledikleri de kafa karıştırdı. Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün suç örgütüne üye olan en önemli isimlerden biri olarak bahsediliyordu. Hatta Engin Polat onunla ilgili ‘Biz avukatımız ne derse onu yaptık’ diye bir ifade kullanmıştı.

AVUKATLARI SORGUDA VERDİĞİ İFADE İLE ŞAŞIRTTI: ‘DİLAN POLAT’I İSMEN TANIYORUM’

Ahmet Gün'ün polisteki sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. Ahmet Gün operasyondan önce televizyon programlarına çıkmış patronu Dilan Polat'ı savunmuştu. Fakat burada verdiği ifadede Dilan Polat'la ilgili ‘onu sadece ismen tanıyorum’ diye bir ifade kullandı. Hakkında suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Ahmet Gün de “asıl ben Engin Polat ne derse onu yaptım” dedi ve topu patronuna attı.

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SABIKA KAYITLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Bu arada hem Dilan Polat'ın hem de Engin Polat'ın sabıka kayıtları MASAK raporunda tek tek yer aldı. O kayıtlara göre Engin Polat İlk suçunu daha çocukken işledi. 2006 yılında birini tehdit edip yaraladı. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı ve yargılandı. Kriminal bir ailede büyüyen Dilan Polat'ın hakkında da geçmiş yıllarda; güveni kötüye kullanma, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve bilişim sistemindeki verileri yok etmek suçlarından beş kez soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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