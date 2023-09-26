Dilan Polat'ın parasının kaynağı gündemde! 'Para aklama' iddiaları sonrası ağlayarak paylaşım yaptı

Dilan Polat ve Engin Polat son aylarda lüks yaşantıları, altınları, etrafa saçtıkları paralarıyla gündemde. Günlerdir sosyal medyada çeşitli iddialarla adlarından söz ettiren çift hakkında en son "Para akladıkları" yönünde iddialar vardı.

Parasının kaynağını da uzun uzun anlatan Polat ailesi yine de sosyal medyada bir kesimi tatmin edemedi. "130 tane şubem var, önlerinde kuyruk oluyor. Bir ayda bir milyon adet kozmetik ürün satan insan çok iyi paralar kazanmıyor mudur?" DİYEN Dilan Polat son iddialardan sonra epey yıprandı.

KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Konuşmakta zorlandığı anları kameraya alarak ve ağlayarak video çeken fenomen "Biz gibi insanlara neler yakıştırdılar, taş olsa çatlar, demir olsa erir" dedi.



Dilan Polat konuşmasının devamında "Fakire, fukaraya destek olalım diye vakıf kurduk, bir sürü yakıştırma yaptınız. Biz işimiz başındayız, bir sürü şirket sahibiyiz. Engin çok kızıyor böyle konuşunca kime neyi açıklıyorum ki. Dayanamıyorum, öleyim mi? Sabahlara kadar çalıştık ya. Alkollü mekan bile açmadık, bize neler yakıştırdılar. Devletini vatanını seven insanlarız" dedi.



