Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde yer alan 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı

Türkiye bir süredir sosyal medyada tanınan isimlerin kara para aklama soruşturmasını konuşuyor. Dilan-Engin Polat'ın ana karakter olduğu dava başka fenomenlere de sıçramıştı. Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Son günlerin tartışılan ismi Eylül Öztürk'ün de dahil olduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman’ın da bulunduğu 15 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı.



Aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunduğu 12 kişinin ise mal varlığına el konulmuştu. Hakimlik, 12 kişiye ait şirketlere kayyum atadı.

ÖZ ÇİFTİNİN ŞİRKETLERİNE DE KAYYUM ATANDI

24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Özlem Öz’ün annesi Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Hakimlik, Tayyar ve Özlem Öz çiftinin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti. Özlem ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı.





