Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! O ihbar ekipleri harekete geçirdi, kayınpederinin villasının bahçesinde kazı yapıldı

Dilan Polat soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dilan Polat'ın şirketlerine baskın yapıldığı anda savcılığı da çok önemli bir ihbar ulaştı. O ihbarda Polat ailesinin şirketlerdeki bazı evrakları apar topar kaçırdığı iddia edildi. İhbarcı adres de gösterdi. Evrakların Dilan Polat'ın kayınpederinin evine götürüldüğünü söyledi.

VİLLADA ARAMA YAPILDI

Savcı talimatı verdi, polis de soluğu Dilan Polat'ın kayınpederinin yaşadığı villada aldı. O villa da Sancaktepe'deki bir sitenin içerisinde yer alıyor. Ekipler arama kararını gösterip Sezgin Polat'ın villasına girdi. Polisler önce evin içinde bir arama yaptı ama herhangi bir delile rastlanmadı. Ekipler bu seferde savcının izni ile kaçırıldığı iddia edilen evrakları bulmak için villanın bahçesinde kazı çalışmasına başladı. Fakat polis hiçbir bulguya rastlamadı.

SORUŞTURMAYI ELEŞTİRDİ: 'DEVLETİMİZİN VERGİ GELİRİ OLARAK UĞRAYACAĞI ZARAR...'

Kanal D Haber'in haberine göre Dilan Polat eşiyle birlikte sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Aşırılılıklarımız, şımarıklıklarımız ve gösterişlerimiz olmuştur. Haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik" diyerek özür diledi. Açıklamanın devamında Polat, "Tüm banka hesaplarımıza tedbir konuldu. Bu süreç daha fazla devam ederse devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten kat be kat fazla olacaktır" ifadeleriyle soruşturmayı eleştirdi.









