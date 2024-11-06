Dilan Polat'tan boşanma iddialarına yanıt! Sessizliğini bozdu 'O tarihte orada olalım...' diyerek...

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından tutuklanan ve aylar sonra serbest bırakılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin evliliğinde sorunlar olduğu günlerdir konuşuluyordu.

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programında Didem Delen, "Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyorlar. 19 Aralık'ta suç iddialarıyla ilgili olan mahkemeleri var. Başvuru yapılmış boşanma için. İkinci mahkeme zamanı boşanmış bir çift olacaklar. Neden boşanıyorlar? Geçimsizlik sebebiyle değil... Altında çok farklı sebepler var. Şirketler Dilan Polat'ın üzerine. Engin Polat cezai indirimden faydalanmak istiyor. Artık suç iddialarından dolayı iş yapamaz durumda" ifadelerini kullanarak çiftin boşanacaklarını iddia etmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Boşanma iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Dilan Polat, “Söyleyin de o tarihte orada olalım” diyerek iddiaları yalanladı. Eşi Engin Polat'la yemeğe çıkan Dilan Polat, eşine "Ev bakıyormuşsun. Seni ziyarete gelirim" dedi ve tiye aldı. Engin Polat ise “Benim evim sensin” yanıtıyla karşılık verdi. Instagram hesabında Engin Polat'la sık sık aşk paylaşımları yaptı.