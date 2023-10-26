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Dilan Polat ve Engin Polat'ın iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi! Çok sayıda belge ve cihaza el konuldu

26.10.2023 20:01 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi. Ataşehir'de bulunan iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda belgeye ve bazı cihazlara el konuldu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi! Çok sayıda belge ve cihaza el konuldu

Hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Bugün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

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İŞ YERLERİNDE ARAMALAR YAPILDI

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı.
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Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.

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İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu.

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EL KONULAN MALZEMELER ARAÇLARLA GÖTÜRÜLDÜ

El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı öğrenildi. (DHA)

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Dilan Polat engin polat

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