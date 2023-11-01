Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda 'sarı zarf' detayı! 150 polise önceden dağıtıldı: Gece 03.00'da açın!

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla aylardır Türkiye'nin gündeminde olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine dün gece yarısı şafak baskını düzenlendi. MASAK'ın haklarında inceleme başlattığı Polat Ailesi gece yarısı gözaltına alındı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'daki ikametlerinde yakalanan Polat çifti ile Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilirken, operasyon kapsamında arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine dair düzenlenen operasyonun detayları ise ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç Dilan-Engin Polat çiftine yapılan baskının ayrıntılarını 2.Sayfa programına anlattı. Erdinç şu ifadeleri kullandı; 'Baskında Polat çiftinin birinci ve ikinci derece yakınları da gece yataklarında uyurken kapılarında polisleri gördü.

'SARI ZARFLAR VERİLDİ'

Aslında Polat ailesine yapılan bu baskının kararını Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam saat 17:00'da verildi. Ancak karar gece saatlerine kadar gizli tutuldu. Operasyonda görev alacak polislere sarı zarflar verildi ve bu zarfların gece 03:00'te açıklması söylendi. Operasyonda görev alan 150 polis 4 gruba ayrıldı ve zarfları açtıklarında Dilan Polat Engin Polat çiftinin ve yakınlarının ev adreslerini ve mahkeme kararlarını buldu.

'ÇOCUKLARINIZLA VEDALAŞIN'

Polis evlere eşzamanlı baskın düzenledi. Dilan Polat evde uyurken Engin Polat'ta ayaktayken polis baskınına yakalandı. Polis çifte gözaltında olduklarını söyleyerek önce cep telefonlarına el koydu sonra giyinmelerini istedi. Kapıdan çıkmadan öncede kadın bir polis memuru Dilan Polat'a dönerek 'İsterseniz çocuklarınızla vedalaşın bir süre onları göremeyeceksiniz' dedi.

Evdeki gürültüye küçük çocuklardan biri uyandı diğeri ise uyuyordu. Dilan ve Engin Polat çocukları ile vedalaşarak evden çıktı. Diğer yakınlarının da gözaltına alındığını Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde gördüler.''









