Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirildi
Mynet Haber
32 dakika önce
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İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçen Dilan Polat’ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi.
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