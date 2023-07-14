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Dilan Polat yine rahat durmadı! Kafasına taktıklarıyla olay oldu! Önce dolar şimdi de...

14.07.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Eşinden aldığı 500 Euro bayram harçlığı ve kafasına dolar takmasıyla uzun süre konuşulan Polat yine rahat durmadı. Paylaşımları, görenlere yok artık dedirtti.

Dilan Polat geçtiğimiz hafta eşi Engin Polat ile bir gerginlik yaşamış ve Kısmetse Olur Melis Betkayan ile aldatıldığı iddialarıyla konuşulmuştu. Fenomen isimden yeni bir paylaşım geldi. Kafasına dolardan sonra bu kez de altınlar takan Polat'a yorum yağdı.

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Abartı lüks hayatıyla sürekli gündem olan Dilan Polat, bu kez de yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

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Kafasına beşi bir yerde takan fenomen, o anları Instagram hesabından paylaştı.

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Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

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Yaptığı paylaşımda 'Engin beni böyle istemez herhalde' diyerek durumu tiye aldı.

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Polat kafasına altınlar taktığı paylaşımına 'Altınlarımı unutmuşum' notunu düştü.

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Aslen Batmanlı olan Dilan Polat'ın Sıla ve Mert adında iki kardeşi bulunuyor.

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Fenomen olmadan önce doğum fotoğrafçılığı yapan Polat şu an eşi Engin Polat ile birlikte güzellik merkezleri sahibi.

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Dilan Polat Altın engin polat ele

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