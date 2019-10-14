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Dilan Telkök: Kocam nerede lan!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:41 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız gün meslektaşı Berkay Hardal ile dünya evine giren Dilan Telkök, nikah sonrası yaptığı hareketlerle dikkat çekti.

Telkök, dört ay önce tanıştığı Berkay Hardal ile geride bıraktığımız günlerde nikah masasına oturdu. Ekranların genç yüzlerinden olan Berkay Hardal, bir süredir aşk yaşadığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin hareminde yer alan güzel oyuncu Dilan Telkök’le sürpriz bir nikahla dünyaevine girdi. Ancak genç oyuncunun mutluluğuna, gelen olumsuz yorumlardan sonra gölge düştü. Hardal, nikah sonrası gelen olumsuz yorum yazanları ise sert bir dille uyardı. Oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Eşime mesajlarınıza, laflarınıza dikkat etmeniz konusunda son kez uyarıyorum.”

BU DEFA DİLAN’IN LAFLARI İLE GÜNDEME GELDİLER

Nişan yaptıktan sadece bir hafta sonra nikah masasına oturan çift nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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Düğün sonrası yaptığı çıkışla dikkat çeken Berkay’ın bu hareketi hafızalarda tazeliğini korurken, bu defa eşi Dilan’ın bir videosu gündeme geldi. Söz konusu videoda gelin arabasının koltuğunda gördüğümüz Dilan Telkök, arabanın kornasını çaldıktan sonra “Kocam nerede lan!” diye bağırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Telkök berkay hardal

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