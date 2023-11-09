Dilan ve Engin Polat'ı tutuklatan süreç nasıl başladı? Film senaryolarını aratmayacak hikaye: Dilan Polat savcıyı arayıp bakın ne demiş

Dilan ve Engin Polat çiftini cezaevine götüren süreç nasıl başladı? Bu sorunun arkasından film senaryolarını aratmayacak bir hikaye çıktı. Birkaç ay önceydi, Engin ve Dilan Polat, araçlarını park ettikleri yer yüzünden komşularıyla tartıştı ve kavga büyüdü. İddiaya göre işin içine hakaret, tehdit ve darp girdi. Komşuları, Polat çifti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı, çift ifadeye çağrıldı. İfade vermeye gitmeyen Polat çiftine tekrar bir yazı geldi ve çift ikinci kez ifadeye çağrıldı. Ardından Dilan Polat dosya ile ilgilenen savcının numarasını buldu ve savcıyı arayarak 'Biraz işlerimiz var' dedi.

İşte savcı ve Dilan Polat arasında geçen diyalog:

Dilan Polat: 'Bizim biraz işlerimiz var. Müsait olduğumuz zaman ifade vermeye gideceğiz Savcı Bey.'

Savcı: 'Sen kimsin? Numaramı nasıl buldun. Beni izinli günümde nasıl ararsın? Sen kimsin, 'İşim yüzümden gelemiyorum' dersin. Devlet, yargı seni ifade vermeye çağırıyor. Acilen ifade vermeye geliyorsunuz, yoksa polis zoruyla gelirsiniz.'

POLAT'IN O PAYLAŞIMINI GÖRDÜ

Polat çifti bu görüşmeden sonra ifade vermeye gitti. Savcı, çiftin haklarında inceleme yaparken Dilan Polat'ın günde 750 bin TL harcıyorum paylaşımını gördü. Bunun üzerine savcı paranın kaynağını araştırmak için yeni bir soruşturma başlattı. O inceleme kara para aklama soruşturmasına dönüştü ve Polat çifti tutuklandı.

ENGİN POLAT'TAN HARÇLIK SAVUNMASI

Engin ve Dilan Polat'ın savunmalarına dair yeni ifadeler de ortaya çıktı. Engin Polat'a hesap hareketleri soruldu ve polis yapılan 25 milyon TL'lik havalenin nedenini açıklamasını istedi. Engin Polat, 18 milyon TL'yi babasına, 7 milyon TL'yi ise kardeşine harçlık olarak gönderdiğini söyledi.

ÇAKAR VE KORUMA İSTEMİŞ

ATV'nin haberine göre Engin Polat'ın gözaltına alınmadan önce Valilik'ten koruma ve aracı için çakar istediği ama sonuç alamadığı da ortaya çıktı.