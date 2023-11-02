Dilan ve Engin Polat operasyonunda yeni gelişme! El konulan lüks araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyonlar kapsamında, Polat ailesine ait olan 24 araca tedbir konuldu.

LÜKS ARAÇLAR YEDİEMİN OTOPARKINDA BEKLETİLECEK

El konulan lüks araçlardan 13 tanesi polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi. Dilan Polat ve Engin Polat’a ait farklı marka ve modellerdeki otomobiller sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan Polat çiftine ait soruşturma tamamlanana kadar el konulan araçların Yediemin otoparkında bekletileceği öğrenildi. (İHA)







